Нигматулин: Непарламентские партии активно участвуют в работе над законопроектами

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает взаимодействие политических партий в рамках Межпартийного cовета, действующего при Мажилисе, конструктивным и важным для законотворческого процесса, передает Zakon.kz.

Своим мнением Нурлан Нигматулин поделился на очередном заседании Межпартийного совета, состоявшемся сегодня в Мажилисе.

По словам cпикера Мажилиса, представители партий Adal, "Ак жол", "Ауыл", Народной партии Казахстана, Nur Otan, ОСДП, входящих в состав Межпартийного совета, имеют возможность входить в рабочие группы по всем законопроектам, находящимся в работе мажилисменов.

То, что сегодня представители всех политических партий, в том числе, не прошедших в парламент, принимают активное участие в обсуждении законопроектов, находящихся на рассмотрении Мажилиса, говорит о том, что идея Межпартийного совета конструктивна и востребована. Посудите сами. По всем 128 внесенным в Мажилис законопроектам представители непарламентских партий, участвуя в рабочих группах, дают свои концептуальные предложения. Это касается особенно резонансных законопроектов, законопроектов экономического и социального характера. И многие из предложений непарламентских партий были учтены в законотворческой деятельности. Вся эта работа гармонично вписывается в формат "слышащего государства", о котором заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, – сказал Нурлан Нигматулин.

При этом председатель Мажилиса подчеркнул, что депутаты с начала работы нового созыва в первую очередь уделили большое внимание работе по законодательному обеспечению очередного пакета политических реформ, выдвинутого главой государства.

Внесены поправки в выборное законодательство, в Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", в Кодекс об административных правонарушениях.

С принятием инициированного президентом страны закона по вопросам земельных отношений, который предусматривает полный законодательный запрет на продажу и аренду земли иностранцам, дан ответ на один из важнейших вопросов, волновавших казахстанское общество.

Речь также шла о законопроекте "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", который уже получил "добро" депутатов Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что партии продолжат вносить концептуальные предложения и по тем законопроектам, над которыми в настоящее время работают мажилисмены. Это, прежде всего, законопроекты по вопросам развития конкуренции, внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, совершенствования бюджетного законодательства, защиты прав ребенка, волонтерской деятельности и др.

Перед Мажилисом стоит задача – найти и сформировать по рассматриваемым законопроектам такое оптимальное решение, которое охватывает максимальный спектр мнений и учитывает интересы большинства населения. И депутатский корпус продолжит работу в этом направлении. Конечно, совместно и с непарламентскими партиями, и, в целом, с гражданским обществом, – подчеркнул председатель Мажилиса.