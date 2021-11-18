Казахстанский лучник Сергей Христич завоевал бронзу ЧА

Копилка казахстанских спортсменов пополнилась еще одной медалью на азиатском первенстве по стрельбе из лука в Бангладеш, сообщает Zakon.kz.

Порадовал своими достижениями Сергей Христич, который удостоился бронзовой медали в стрельбе из блочного лука. В поединке за третье место он обыграл представителя Индии Мохито – 148:145.

На данный момент в активе лучников Казахстана уже три медали. Мужская сборная по стрельбе из блочного лука смогла выиграть "серебро", а женская команда по стрельбе из классического лука отметились бронзовой медалью.

Куандык Шынасилов