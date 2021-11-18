Бросили пьяного на снег: в отношении полицейских ведется расследование в Павлодаре

Павлодарцы сняли на видео, как полицейские бросили на земле возле патрульного автомобиля нетрезвого мужчину, передает Zakon.kz.

Телеканал "Астана" показал ролик, на котором видно, как двое стражей порядка волочат человека по снегу.

С роликом уже ознакомились в департаменте полиции, по данному факту ведется служебное расследование.

Установлено, что 30-летний мужчина находился в сильном алкогольном опьянении, проявлял агрессию по отношению к окружающим, идти не мог, отказывался самостоятельно передвигаться. Оставлять в такой мороз на улице полицейские его не могли, поэтому доставили в центр временной адаптации, реабилитации и детоксикации, – рассказала официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова.

Если подтвердится, что полицейские вели себя неподобающе, им грозит дисциплинарное наказание. Тем временем в павлодарском медвытрезвителе отметили – с начала года к ним доставили свыше 14 тыс. любителей спиртного.