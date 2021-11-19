Всемирный боксерский совет сделал историческое заявление для Казахстана

Казахстан примет 60-ю Конвенцию Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято на 59-й Конвенции в Канкуне (Мексика).

Следующая Конвенция WBC — в Казахстане, — пишет Instagram организации.

Как пишет Sports.kz, главной звездой мероприятия был абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе, мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес. Что касается его дальнейших планов, то он намерен попробовать свои силы уже в первом тяжелом весе и сразиться с чемпионом WBC Илунгой Макабу. На бой с "Канело" по-прежнему претендует и казахстанец Геннадий Головкин.

Дорогие друзья, к сожалению наша команда не смогла поехать на 59-ю конвенцию WBC из-за новых карантинных мер США. Но наша команда участвовала онлайн и защищала свой проект по поведению Юбилейной 60-й конференции WBC на территории Казахстана. И мы с радостью хотим сообщить, что мы это сделали! Официально сообщаем, что в следующем году юбилейная 60-я конвенция WBC пройдет в Казахстане! Поздравляем друзья, это победа и для нашей страны, для нас это огромная честь проведение такого масштаба мероприятия! — пишет Suleimen Promotions.