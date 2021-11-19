В Алматы нашли мужчину, который сбил пенсионерку 

В Алматы сбили бабушку, водитель увез ее с места ДТП, передает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось сообщение, о том что бабушку сбили и оставили во дворе.

Нашу бабушку 16 ноября сбила машина на ул. Розыбакиева и ул. Кабанбай батыра. Около 17:00 и 18:00. Он сбил бабульку нашу, потом забрал с собой и оставил где-то во дворе. Незнаем, как она дошла до дома. Мы вызвали скорую, ее забрали в больницу. У нее ушибы головы. Сломана нога, ребра и бедро. Просим всех кто видел, что-то написать. Скорая должна была вызвать полицию, но они так и не приехали, - говорилось в распространяемом сообщении.

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Как сообщили в полиции, водитель установлен и привлечен к ответственности за наезд на пешехода, а также оставление места ДТП.

Данный факт был зарегистрирован в тот же день, 16 ноября. Расследуется он Управлением полиции Алмалинского района, - сказали в пресс-службе ДП Алматы.