Аким СКО встретился с региональной комиссией по реабилитации жертв политических репрессий

18 ноября состоялась встреча акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова с членами комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

На долю нашей страны на пути к Независимости, 30-летие которой мы празднуем в этом году, выпали нелегкие испытания. Страницы истории Казахстана 20-40-х годов омрачены гонениями, депортациями, политическими репрессиями, голодом. На современном этапе важно правильно интерпретировать историю для молодого поколения и строить будущее нашей страны, - отметил аким СКО, открывая встречу.

В ходе мероприятия были озвучены результаты работы региональной комиссии, определены основные векторы дальнейшей работы, выработаны рекомендации.

Так, руководитель рабочей группы, кандидат исторических наук Зауре Картова рассказала о работе по поиску представителей традиционного духовенства, член Республиканской комиссии, руководитель рабочей группы, кандидат исторических наук, доцент Людмила Гривенная проинформировала участников о работе по поиску участников национально-освободительных восстаний с 1917 до середины 1930 года. Руководитель рабочей группы, профессор Заркын Тайшыбай рассказал о работе по реабилитации казахстанских беженцев, вынужденных покинуть пределы Казахстана в 1916-1930 годах.

Стоит отметить, что в СКО работа региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий ведется в трех направлениях (организационная, информационно-разъяснительная, исследовательская). В настоящее время ведется научно-познавательная экспедицию "Қызылжардың шерлі тарихы" в 13 районах области и городу Петропавловску. Изучение данных разделено на четыре направления до 2023 года. По итогам работы будет составлена карта массовых захоронений репрессированных в регионе.

За текущий период региональной комиссией выявлено 11 140 человек осужденных, из них по 58 статье - 230 человек, крупных баев - 105. Обнаружены два спецлагеря для крупных баев (Тимирязевский район, местности Байқала) и для раскулаченных (район М.Жумабаева с. Александровка).

По расстрелянным участникам в ходе подавления 372 народных восстаний и протестов составлен список 3106 лиц, из них 833 - нереабилитированные. По нереабилитированным жертвам, насильственно депортированных народов и спецпоселенцев (немцы, поляки, латыши и другие), составлен список 1274 лиц.

Работа в данном направлении будет продолжена.