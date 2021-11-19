Установлена связь между уровнем стресса на работе и любовью к ней

19 ноября 2021, 11:04
Фото: pixabay

Эксперты выяснили связь между уровнем стресса на работе и любовью к ней, передает Zakon.kz.

Высокий уровень ежедневного стресса на работе оказался напрямую связан с отношением к ней. Любовь к работе не избавляет от стресса, но значительно снижает количество тех, кому приходится "страдать" на ней, – отмечается в информации РБК.

37% участников исследования сервиса Superjob оценили степень ежедневного стресса на работе, как высокую или очень высокую. Однако результаты распределились неравномерно среди тех, кто ходит на работу с охотой, и тех, кто не любит свою работу:

6% – не испытывают вообще стресса на работе;

8% – очень низкий уровень стресса;

12% – низкий стресс;

35% – стресс среднего уровня;

20% – высокий уровень стресса;

17% – очень высокий уровень стресса;

2% – затруднились ответить.


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