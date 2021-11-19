Установлена связь между уровнем стресса на работе и любовью к ней

Эксперты выяснили связь между уровнем стресса на работе и любовью к ней, передает Zakon.kz.

Высокий уровень ежедневного стресса на работе оказался напрямую связан с отношением к ней. Любовь к работе не избавляет от стресса, но значительно снижает количество тех, кому приходится "страдать" на ней, – отмечается в информации РБК.

37% участников исследования сервиса Superjob оценили степень ежедневного стресса на работе, как высокую или очень высокую. Однако результаты распределились неравномерно среди тех, кто ходит на работу с охотой, и тех, кто не любит свою работу: