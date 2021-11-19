Жители Карагандинской области выпустили первую шину на KAMA TYRES

Совсем недавно сотрудники строящегося в Сарани шинного предприятия KamaTyresKZ, которые проходят стажировку в ПАО "Нижнекамскшина", стали участниками знакового события – выпуска первой шины.

Как отмечено на сайте ekaraganda.kz, казахстанцы успешно сдали квалификационные экзамены и самостоятельно изготовили свою первую шину. Теперь с этими навыками они смогут производить шины у себя на родине. Напомним, открытие шинного завода KamaTyresKZ в Сарани запланировано на конец 2022 года.

По сообщению представителей компании ПАО "Татнефть", сейчас на предприятиях KAMA TYRES в Нижнекамске стажируются 98 работников из Казахстана. Под руководством опытных наставников они осваивают профессии сборщика, вулканизаторщика, машиниста каландра, вальцовщика резиновых смесей и другие специальности, набираясь опыта и мастерства. Планируется, что к моменту пуска шинного производства в Сарани на предприятиях KAMA TYRES пройдут обучение и переквалификацию порядка 500 специалистов.

Как отметил исполнительный директор ПАО "Нижнекамскшина" Эдуард Миронов, будущие шинники обучаются и работают на самом современном оборудовании. Все стажеры, допущенные к самостоятельной работе, уже выполняют норму выработки. Они уже отшлифовали свои практические навыки и трудятся на уровне нижнекамских коллег.

Ребята хорошо освоили азы профессии, тем более что в Сарани им самим придется обучать рабочих, которые придут устраиваться на новое шинное предприятие, – подчеркнул Эдуард Миронов. – Именно они станут наставниками, которые будут рассказывать, показывать, учить других на собственном примере.

Свулканизовать первую шину доверили лучшим работникам. На выпущенной КАМА GRANT написали: "Шина изготовлена первыми работниками KamatyresKZ". В память об этом знаковом событии она займет достойное место в музейной экспозиции KAMA TYRES.

Поддержать товарищей пришел сборщик Ерлан Абдрахманов. Молодой человек проходит стажировку на механическом заводе и в будущем будет работать мастером по обслуживанию вулканизационного оборудования.

Горжусь своими земляками, – говорит Ерлан. – Сегодня наши ребята выпустили первую шину. Кстати, это новинка завода, разработанная специально для комплектации автомобилей LADA Granta.

О наборе в ТОО KamatyresKZ, как и многие его земляки, мужчина узнал из рекламного объявления в газете. "Я инженер-механик, окончил Карагандинский технологический университет, – рассказывает Ерлан Абдрахманов. – Как инженеру мне намного проще – станки, механизмы, агрегаты – моя профессия, моя стихия! Конечно, в Казахстане форматоры могут быть от другого производителя, придется уже на месте обучаться и мастерам, и вулканизаторщикам, и сервисным специалистам. Это интересно, тем более, когда ты уже имеешь представление об аналогах оборудования, имеешь практический опыт работы. Надо отметить, что специалисты здесь очень сильные – это команда настоящих профессионалов, которые и в производственных вопросах помогают, и в бытовых. Жилищные условия у нас хорошие, можно сказать – идеальные! Но все равно мы все очень скучаем по своим семьям и близким. Лично у меня, например, трое детей – два сыночка и дочка. Скучают и с нетерпением ждут моего возвращения, а пока общаюсь с родными только по видеосвязи.

Отметим, что набор персонала на строящийся завод продолжается. В конце октября из Казахстана в Нижнекамск прибыли новые работники. Для прохождения трудоустройства открыт офис завода в Сарани. Также заинтересованные граждане могут подать заявку на трудоустройство через центры занятости населения Караганды и Сарани.

Для работников нового шинного завода созданы хорошие условия: бесплатный проезд до места работы, бесплатное общежитие, где предоставлено все необходимое для комфортного проживания и отдыха, а также все необходимые медицинские страховки. Стажирующиеся получают заработную плату на уровне работников KAMA TYRES. После завершения обучения и стажировки они вернутся в Казахстан, где продолжат трудиться на заводе KamaTyresKZ и параллельно обучать местный персонал.

Напомним, 5 апреля в Сарани состоялась церемония начала строительства завода по производству автомобильных шин ТОО KamaTyresKZ – совместного предприятия Группы ПАО "Татнефть" и Allur. Запуск завода запланирован на конец 2022 года. Уже на старте предприятие будет иметь квалифицированный персонал, прошедший подготовку на производственных площадках KAMA TYRES. Планируется, что в новом производстве будут заняты свыше 1100 человек, а продукция завода – 3 миллиона легковых и 500 тысяч грузовых цельнометаллокордных шин – будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а также на экспорт.