5G на высоте от Tele2

В Алматы запустили самую высокую точку 5G в Центральной Азии. Ее на катке "Медеу" установил оператор Tele2.

Tele2 к началу юбилейного 50-го сезона зимних катаний на Медеу обеспечил комплекс катка и лестницы здоровья связью с технологией 5G. Оператор запустил новую, третью по счету, тестовую зону покрытия сотовой сети пятого поколения на самом высокогорном катке мира. Кроме того, любители зимних видов спорта и гости комплекса Шымбулак также смогут протестировать скорость мобильного интернета в 1,2 гбит/сек.

Для нас это важный шаг. Во-первых, символично, что это самая высокая точка в средней Азии, где сейчас доступна связь 5-го поколения. Во-вторых, тестирование 5G в условиях неровной местности, горных массивов и больших одновременных скоплений устройств позволит нам улучшить готовность к ее массовому внедрению, – прокомментировала Наталья Лян, управляющий директор по управлению внешними активами АО "Казахтелеком", председатель наблюдательного совета Tele2/Altel.

Многотысячные посетители комплекса, чьи смартфоны уже сертифицированы производителями в данной технологии, отныне могут пользоваться всеми возможностями интернета на скорости, в 10 раз превышающей скорость 4G.

5G обладает огромной пропускной способностью и может одновременно обслуживать множество устройств, получающих доступ к сети, даже в местах массового скопления людей.

Стоит отметить, что результаты скоростных тестовых запусков достигали показателей в 1,2 гбит в секунду.

Сейчас мы проделываем огромную работу по расширению линейки моделей смартфонов глобальных производителей. Технология 5G уже доступна на моделях производителей Xiaomi, HUAWEI, Vivo, а с недавнего времени и для пользователей Samsung Galaxy: S20 и S21, Z Fold 2 и 3, а также Z Flip3, – уточнила Наталья Лян.

Обновления пользователи Samsung будут получать поэтапно.

Важной новостью также стало то, что оператор предоставляет нетарифицируемый и безлимитный доступ в мобильный интернет по технологии 5G для всех своих абонентов.

В ближайшие месяцы технические эксперты оператора будут анализировать данные работы тестовых зон с доступом к 5G, что позволит максимально эффективно подготовиться к масштабному развертыванию технологии в стране.

Напомним, что Tele2 в июле текущего года второй раз подряд получил международные награды в номинациях "Самая быстрая скорость мобильного интернета", "Лучшее покрытие" и "Лучшая мобильная сеть" в стране от сервиса Speedtest® компании OoklaTM.