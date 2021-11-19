Объявлено имя лучшего футбольного тренера Казахстана 2021 года

19 ноября 2021, 14:30
Фото: instagram/fctobol

Первым лауреатом премии имени Леонида Остроушко стал главный тренер костанайского "Тобола" Александр Москаленко, сообщает Zakon.kz.

Приз лучшему наставнику нынешнего сезона вручен Профессиональной футбольной лигой Казахстана, передает пресс-служба ФК "Тобол".

Александр Москаленко был заявлен в качестве помощника главного тренера костанайской команды на еврокубке. Золотые чемпионские медали за республиканское первенство-2021 Москаленко примерил уже на правах главного тренера. При нем костанайский клуб выиграл Суперкубок Казахстана и вышел в полуфинал Кубка страны.

Также "Тобол" сумел пройти в рамках Лиги конференций УЕФА один из сильнейших клубов Хорватии – "Хайдук".

Куандык Шынасилов


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