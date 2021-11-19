Объявлено имя лучшего футбольного тренера Казахстана 2021 года

Первым лауреатом премии имени Леонида Остроушко стал главный тренер костанайского "Тобола" Александр Москаленко, сообщает Zakon.kz.

Приз лучшему наставнику нынешнего сезона вручен Профессиональной футбольной лигой Казахстана, передает пресс-служба ФК "Тобол".

Александр Москаленко был заявлен в качестве помощника главного тренера костанайской команды на еврокубке. Золотые чемпионские медали за республиканское первенство-2021 Москаленко примерил уже на правах главного тренера. При нем костанайский клуб выиграл Суперкубок Казахстана и вышел в полуфинал Кубка страны.

Также "Тобол" сумел пройти в рамках Лиги конференций УЕФА один из сильнейших клубов Хорватии – "Хайдук".

Куандык Шынасилов