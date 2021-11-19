Платные дороги: почему нужны и кто против

Эксперты обсудили целесообразность введения платных дорог, справедливость тарифов и отношение к вопросу казахстанцев, передает Zakon.kz.

Различные мнения по поводу введения очередных участков платных дорог в Казахстане были высказаны в студии программы "Большая неделя" на телеканале "Хабар".

Как напомнили зрителям, с 23 ноября текущего года платными станут еще семь участков отечественных дорог: Нур-Султан-Павлодар, Капшагай-Талдыкорган, Тараз-Кайнар, Шымкент-Тараз, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Ташкент, Щучинск-Кокшетау. Обозначенные трассы не оборудованы традиционными шлагбаумами – оплата будет взиматься онлайн или через терминалы. На автомагистралях установлено около 400 камер для регистрации нарушения правил дорожного движения и отслеживания маршрутов следования. Планируется установка динамических весов: в полотно дороги встроены датчики, при проезде авто определяется вес, классность машины, габариты.

Как напомнил заместитель председателя правления "КазАвтоЖол" Марат Сулейменов, первый платный участок дорожного полотна – Нур-Султан-Щучинск – был введен в 2013 году. Тогда же внедрили тариф за километр: 1 тенге – с легковой машины, 5 тенге – с машины типа "ГАЗели", 10-25 тенге – для грузовиков. С тех пор расценки не изменялись и увеличивать их пока не планируется.

Несмотря на это, большинство граждан высказываются против введения новых платных трасс. Впрочем, как считает журналист Кирилл Павлов, львиная доля недовольных приходится на дальнобойщиков, работающих на мелкие компании.

Дело в том, что эти ребята на данный момент могут как-то конкурировать на рынке с большими перевозчиками. Где-то их схемы конкурентоспособности немножечко "серые", на уровне "флирта" с законом. Например, перевес. Они не стесняются пытаться конкурировать перевесом, и если заказчику можно чуть-чуть доплатить и перевезти пять-семь лишних тонн груза, а ответственность несет водитель, заказчика это устраивает. Мы посчитали: за перевес берут с заказчика примерно 300-350 тыс. тенге на одну фуру. Водителю остается 100-150 тыс. тенге, он доволен. Сейчас становится понятным, что эти схемы минимизируются: где-то будет автоматизация, камеры, системы автоматического взвешивания. В целом, этот сектор теряет конкурентоспособность. Они вынуждены повышать стоимость своих услуг, повышать тарифы и, конечно, терять тем самым клиентов, - уверен спикер.

О методике определения тарифов рассказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК Жамбыл Бактияр. Он отметил, что на территории страны есть как прибыльные участки, так и не приносящие особых вливаний в казну. А на покрытие расходов ежегодно требуется сумма 16 млрд тенге.

Темиртау-Нур-Султан – это прибыльный участок. С других – средств может практически не поступать. Для того, чтобы покрыть все расходы, мы установили такие расценки. У нас есть расчеты, которые мы можем предоставить, - заверил он и добавил, что деньги нужны и на покрытие асфальтом вызывающих нарекания бетонных дорог.

Директор департамента логистики и перевозок НПП "Атамекен" Мурат Амрин сделал акцент на большом транзитном потенциале Казахстана. Правда, по мнению эксперта, используется он не совсем правильно:

Мы защищаем интересы казахстанского бизнеса. Если брать текущие инфраструктурные проекты, сейчас их в 70% случаев используют иностранные транспортные компании. Казахстанские же занимают очень малую долю. В 2017 году мы занимали 50% рынка, в 2020-м – 30%. То есть рынок, рабочие места мы теряем. Все стремятся работать в Казахстане – белорусские компании, российские. Открывают здесь совместные предприятия, пригоняют свои автомобили и используют наш транзитный потенциал, на котором могли бы зарабатывать мы. Мы не можем нарастить свой автопарк, чтобы конкурировать с иностранными предпринимателями.

Возвращая обсуждение в русло важности платных дорог, глава Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков подчеркнул, что это – мировой тренд, без которого уже невозможно обойтись. Он ответил на вопрос ведущего о достаточности выделения средств на содержание дорожной инфраструктуры.

Ни в одной стране мира не хватает денег на дороги. Их всегда выделяется меньше, чем надо. Не нужно пытаться "изобрести велосипед": платным дорогам – быть. Однако, на мой взгляд, те дороги, за проезд по которым требуется платить, должны быть на порядок выше по качеству, чем бесплатные, - объяснил эксперт свою позицию.