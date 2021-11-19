Экскурсия "По следам Елбасы" прошла в СКО

В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Петропавловске прошла экскурсия, посвященная Дню Первого Президента.

В ней принял участие заместитель главы региона Гани Ныгыметов, а также представители молодежных организаций, лидеры волонтерских движений и активная молодежь Северо-Казахстанской области.

Экскурсия стартовала с изучения экспозиции областного историко-краеведческого музея. Затем участники мероприятия прогулялись в Парке Первого Президента, посетили резиденцию Абылай хана, Назарбаев интеллектуальную школу, Ботанический сад и Дом дружбы, где ознакомились с фотовыставкой.

В знаковый год 30-летия Независимости Республики Казахстан и в преддверии Дня Первого Президента мне представилась замечательная возможность вместе с вами пройти по следам Елбасы, перелистывая страницы истории нашей суверенной страны. Уверен, что каждый из вас является достойным гражданином своей Родины, который ратует за позитивные преобразования, креатив и инициативы! Елбасы – основатель современного казахстанского государства, автор казахстанской модели развития, архитектор независимости и личность, вдохновляющая молодежь. Динамичное развитие страны и позитивные политические изменения стали возможными во многом благодаря многолетней и выверенной политике Нурсултана Абишевича Назарбаева, – подчеркнул в своем выступлении Гани Ныгыметов.

В целом, участники встречи делились мнениями о важных инициативах Нурсултана Назарбаева, говорили о роли молодежи в нашей республике и перспективах на ближайшее будущее.

В завершение встречи Гани Ныгыметов пожелал молодым североказахстанцам творческих успехов, ярких достижений, новых побед и свершений.