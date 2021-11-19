Цена нефти Brent упала ниже $79 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на мировом рынке упала ниже 79 долларов за баррель, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость январских фьючерсов упала до 78,66 доллара (минус 3,18 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии).

Ниже отметки $79 стоимость сырья снизилась впервые с 4 октября.



Китай уже открывал в этом году свои стратегические запасы, чтобы снизить цены на нефть в стране.

Национальное управление по продовольствию и стратегическим запасам (NFSRA) США рассматривает возможность продажи нефти из запасов. В ближайшее время управление объявит объемы и сроки продажи нефти.

Между тем снижение мировых цен на нефть ограничено по времени и объемам, полагают эксперты. Мировая экономика восстанавливается, что подталкивает спрос на углеводороды.