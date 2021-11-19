Гурбангулы Бердымухамедов призвал не политизировать пандемию

Гурбангулы Бердымухамедов призвал к "полной деполитизации проблемы коронавируса", сообщает Zakon.kz.

Выступая на международном форуме, президент Туркменистана посетовал на то, что "мировое сообщество, к сожалению, не смогло своевременно эффективно противодействовать пандемии".

Он добавил, что победить пандемию можно только "объединив интеллектуальные, материальные, финансовые и иные ресурсы всех государств мира".

Кроме того, как говорится в сообщении издания "Туркменистан сегодня", Бердымухамедов призвал к "полной деполитизации проблемы коронавируса" и "прекращению использования пандемии в качестве инструмента воздействия в межгосударственных отношениях".

Стоит отметить, что Туркменистан не признает наличие на своей территории случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, в мире осталось только две материковых страны - Туркменистан и КНДР, которые, согласно официальным данным правительств, не затронула мировая пандемия.

Читайте также:

Проиграли, но сражались: как Бердымухамедов сыграл в мини-футбол с вице-премьерами