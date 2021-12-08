Проект цифровой маркировки товаров в Казахстане реализуется компанией со 100% казахстанским содержанием

Одним из инструментов по выведению экономики из тени стала цифровая маркировка товаров.

Цифровая маркировка в национальных масштабах

Проект в республике по итогам конкурса реализует Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком», а именно – Центр развития цифровой экономики. Компания, действующая в рамках национального законодательства, работает над созданием единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в стране.

Стратегическая задача сейчас, находясь в Евразийском Экономическом Союзе, обеспечить безбарьерную торговлю, делая прозрачным оборот и при этом защищая собственные интересы. Контрафакт не должен перетекать из страны в страну. В этом вопросе действенным инструментом призвана стать цифровая маркировка. Именно уникальный код Data Matrix, нанесенный на каждую единицу товара, может поставить серьезный заслон контрафакту. С этой целью внедряются цифровые решения очистки рынка. Информационная система позволяет отследить всю товаропроводящую цепочку – от производства до продажи конечному потребителю. Бикеш Курмангалиева, генеральный директор Центра развития цифровой экономики АО «Казахтелеком»

Среди государственных органов координирующим определено Министерство торговли и интеграции РК, маркировку каждой товарной группы курирует отраслевое ведомство. Что касается Единого оператора, то он отвечает за вычислительную инфраструктуру, обеспечивает генерацию и эмиссию кода Data Matrix, хранение и обработку данных. При этом компания является 100% казахстанской, все налоги с доходов уплачиваются резидентам РК.

Операторы маркировки стран ЕАЭС – партнерские отношения

Учитывая, что основной целью проекта маркировки и прослеживаемости товаров является обеспечение безбарьерной торговли между странами ЕАЭС, в государствах союза работают операторы маркировки. Каждый оператор в рамках своей страны обеспечивает процессы взаимного признания кодов, активно отрабатывая все технологические детали реализации с оператором в других странах и с соответствующими подразделениями ЕЭК.

Принимая во внимание большой объем взаимного товарооборота между Россией и Казахстаном, оператор РФ создал специальную компанию ТОО «ЦРПТ Казахстан» для эффективной и оперативной проработки всех процессов.

Что касается тарифов, согласно Решению ЕЭК, оператор страны экспорта обеспечивает эмиссию и нанесение кода маркировки на товар, а оператор страны импорта отвечает за прослеживаемость вплоть до выбытия из оборота. Таким образом, странами ЕАЭС принят механизм паритетного разделения доходов между операторами за услуги и обязательства двух сторон.

Цифровая маркировка и стоимость товаров

Табачные изделия маркируются в Казахстане уже год. Можно с уверенностью утверждать, что на конечную стоимость продукции процесс маркировки не повлиял, хотя цены несколько выросли. Это связано с тем, что стоимость табачной продукции каждый год фиксируется постановлением правительства. К примеру, в 2021 году минимальная розничная цена сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы установлена в размере 520 тенге за пачку. При этом маркировка никакого отношения к определению данной цены не имеет.

Что касается стоимости обувной продукции, бизнесу необходимо будет подстраиваться под систему маркировки, возможно, вносить изменения в логистические процессы, складские операции, но маркировка создаст препятствия только для той обуви, которая завозилась в страну нелегальным путем, в обход всех налогов и платежей. Так будут созданы равные условия и обеспечена добросовестная конкуренция для всех участников рынка.

Важно сказать и о мерах господдержки. Государство готово возместить отечественным производителям обуви 50% затрат на маркировку, в том числе расходы на заказ кодов, услуги типографии по нанесению кодов на производстве, программное обеспечение. Меры господдержки по другим товарам будут аналогичными по мере ввода новых товарных групп.

Источник достоверной информации о проекте

Описание процессов по каждой категории товаров, подлежащей цифровой маркировке, подробно изложено на сайте Центра развития цифровой экономики markirovka.kz. Работает круглосуточная бесплатная «горячая линия» – 8 800 080 65 65. Для СМИ работает PR-служба – 8-775-489-48-15.