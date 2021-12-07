Снегоуборщик насмерть сбил женщину в Нур-Султане

7 декабря, около 15:45, водитель мини-погрузчика, очищавшего от снега ул. Тлендиева, в какой-то момент дал задний ход.

Водитель не заметил 65-летнюю женщину, которая шла по тротуару. В результате ДТП от полученных травм она скончалась на месте. Пресс-служба ДП города Нур-Султана

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.