Назарбаев охарактеризовал Путина: Если сказал — сделает

В фильме «Казах. История золотого человека» Елбасы отметил, за что стоит уважать российского лидера и особенно подчеркнул, что Путин патриот своей страны и человек слова.

Его стоит уважать. Во-первых, у него есть принципы. Во-вторых, он сказал — держит слово. Это для политика редкое дело. Если он сказал, и даже если выполнение обещанного вредит, он все равно сделает. Все эти годы показывают, что он друзей не сдает. Верный в дружбе. Нурсултан Назарбаев

Елбасы вспомнил первый разговор с российским лидером.

У нас с ним был один разговор один на один, который положил начало полному доверию между нами. И с тех пор 20 лет наши отношения только развивались, не ухудшались... Совсем был неопытный, когда пришел, и потом он постепенно набирал опыт, потому я его ценю и уважаю и как человека, и как политика. Нурсултан Назарбаев

Также он отметил, что «считает тупостью» оценку некоторых критиков российского президента на Западе.