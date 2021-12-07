Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:49 07.12.2021

Назарбаев охарактеризовал Путина: Если сказал — сделает

Фото: пресс-служба президента России
Первый Президент Казахстана в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что он думает о президенте России Владимире Путине, сообщает Zakon.kz.

В фильме «Казах. История золотого человека» Елбасы отметил, за что стоит уважать российского лидера и особенно подчеркнул, что Путин патриот своей страны и человек слова.

Его стоит уважать. Во-первых, у него есть принципы. Во-вторых, он сказал — держит слово. Это для политика редкое дело. Если он сказал, и даже если выполнение обещанного вредит, он все равно сделает. Все эти годы показывают, что он друзей не сдает. Верный в дружбе. Нурсултан Назарбаев

Елбасы вспомнил первый разговор с российским лидером.

У нас с ним был один разговор один на один, который положил начало полному доверию между нами. И с тех пор 20 лет наши отношения только развивались, не ухудшались... Совсем был неопытный, когда пришел, и потом он постепенно набирал опыт, потому я его ценю и уважаю и как человека, и как политика. Нурсултан Назарбаев

Также он отметил, что «считает тупостью» оценку некоторых критиков российского президента на Западе.

Когда я слышу, что на Западе его рисуют чуть ли не рядом с Гитлером, — это просто тупость. Да, он сотрудник КГБ, но он не так уж долго там работал, он юрист по профессии, сотрудников КГБ всегда брали среди студентов. Я его ценю и уважаю и как человека, и как политика. Нурсултан Назарбаев
Константин Вноровский
Россия Назарбаев Нурсултан Путин Владимир Стоун Оливер Казахстан
Жители добились переименования села близ Атырау
16.09.2015
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
16.09.2015
Автобус сбил двух пешеходов в Петропавловске
16.09.2015
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
16.09.2015
Илон Маск официально стал бездомным
16.09.2015
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости