20:49 07.12.2021
Назарбаев охарактеризовал Путина: Если сказал — сделает
Фото: пресс-служба президента России
Первый Президент Казахстана в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что он думает о президенте России Владимире Путине, сообщает Zakon.kz.
В фильме «Казах. История золотого человека» Елбасы отметил, за что стоит уважать российского лидера и особенно подчеркнул, что Путин патриот своей страны и человек слова.
Его стоит уважать. Во-первых, у него есть принципы. Во-вторых, он сказал — держит слово. Это для политика редкое дело. Если он сказал, и даже если выполнение обещанного вредит, он все равно сделает. Все эти годы показывают, что он друзей не сдает. Верный в дружбе. Нурсултан Назарбаев
Елбасы вспомнил первый разговор с российским лидером.
У нас с ним был один разговор один на один, который положил начало полному доверию между нами. И с тех пор 20 лет наши отношения только развивались, не ухудшались... Совсем был неопытный, когда пришел, и потом он постепенно набирал опыт, потому я его ценю и уважаю и как человека, и как политика. Нурсултан Назарбаев
Также он отметил, что «считает тупостью» оценку некоторых критиков российского президента на Западе.
Когда я слышу, что на Западе его рисуют чуть ли не рядом с Гитлером, — это просто тупость. Да, он сотрудник КГБ, но он не так уж долго там работал, он юрист по профессии, сотрудников КГБ всегда брали среди студентов. Я его ценю и уважаю и как человека, и как политика. Нурсултан Назарбаев