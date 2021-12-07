22:17 07.12.2021
Более миллиона заработала медсестра в Актобе, подделывая паспорта вакцинации
Фото: Zakon.kz
По долгу службы она имела доступ к информационной системе, чем и воспользовалась, передает КТК.
По просьбе пациентов она не делала им укол, но вносила их имена в базу привитых от коронавируса.
Всего она «лжевакцинировала» 67 человек. С каждого за услугу брала по 15 тыс. тенге. Заработала больше миллиона. Все ее «пациенты» получили паспорта вакцинации.
О какой именно поликлинике идет речь, в полиции говорить не стали. Медсестре грозит уголовная ответственность, дело передано в суд.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 385, ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». А также по ст. 247, ч. 1, 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Получение незаконного вознаграждения». Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов