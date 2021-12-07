Более миллиона заработала медсестра в Актобе, подделывая паспорта вакцинации

По долгу службы она имела доступ к информационной системе, чем и воспользовалась, передает КТК.

По просьбе пациентов она не делала им укол, но вносила их имена в базу привитых от коронавируса.

Всего она «лжевакцинировала» 67 человек. С каждого за услугу брала по 15 тыс. тенге. Заработала больше миллиона. Все ее «пациенты» получили паспорта вакцинации.

О какой именно поликлинике идет речь, в полиции говорить не стали. Медсестре грозит уголовная ответственность, дело передано в суд.