Бродячие собаки держат в страхе пригород Актобе

Бродячие животные сбиваются в стаи и иногда даже преследуют людей. Например, жители микрорайона Кызылжар в последнее время боятся выходить на улицу, особенно переживают за детей, передает Первый канал "Евразия".

Малыши гуляют под присмотром. А тех, что постарше, отводят и приводят из школы, чтобы ничего не случилось.

Я уже несколько раз обращалась за помощью к участковому, но толку – ноль. У наших соседей ребенка покусала собака. Жительница села Кызылжар Саодатхан Мырзабаева

В ветеринарной станции сообщили, что занимаются отловом собак, но специалисты считают, что в сложившейся ситуации виноваты сами горожане.

Очень много жалоб поступает от школ. Откуда они там? У этих собак были хозяева. Это понятно. Все зависит от людей. Нужно всех домашних животных чипировать. И закон пересмотреть. Руководитель городской ветеринарной станции Турым Алпамыс

В ведомстве подчеркнули, что за этот год они поймали почти 5 тыс. бродячих животных. Из бюджета на эту работу выделили порядка 21 млн тенге.

Зоозащитники же говорят, что на эти деньги в городе можно было построить приют для собак.