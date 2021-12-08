00:06 08.12.2021
Глобальный сбой в работе Amazon Web Services произошел по всему миру
Фото: pixabay
Сбой зафиксирован в работе Amazon Web Services, который повлек за собой неполадки у ряда сервисов, включая Facebook, Disney и Tinder, сообщает Zakon.kz.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего отключения на популярных сетевых ресурсах.
Согласно отчетам, в Amazon Web Services может наблюдаться масштабный сбой работы, что, возможно, окажет влияние на ваш сервис. Downdetector
По данным сервиса, 74% сообщивших о проблемах пользователей Amazon жалуются на работу сайта, 14% не могут войти в свою учетную запись, 13% испытывают проблемы при работе с приложением.
О неполадках чаще всего сообщали жители США, Великобритании, Канады, Индии. Сбои в работе ряда сервисов также были зарегистрированы и в России.
До этого пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе соцсетей Facebook и Instagram.