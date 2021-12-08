Глобальный сбой в работе Amazon Web Services произошел по всему миру

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего отключения на популярных сетевых ресурсах.

Согласно отчетам, в Amazon Web Services может наблюдаться масштабный сбой работы, что, возможно, окажет влияние на ваш сервис. Downdetector

По данным сервиса, 74% сообщивших о проблемах пользователей Amazon жалуются на работу сайта, 14% не могут войти в свою учетную запись, 13% испытывают проблемы при работе с приложением.

О неполадках чаще всего сообщали жители США, Великобритании, Канады, Индии. Сбои в работе ряда сервисов также были зарегистрированы и в России.

До этого пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе соцсетей Facebook и Instagram.