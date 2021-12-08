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Законодательство РК
01:54 08.12.2021

Беларусь вводит продэмбарго на товары из стран Запада

Фото: pixabay
Беларусь с 1 января вводит продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из стран, которые решили ввести санкции против Минска, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте пресс-службы белорусского правительства.

Согласно принятому правительством решению, с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны. Пресс-служба правительства Беларуси

По данным белорусского Совмина, за 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из таких стран продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн.

Для насыщения рынка аналогичными товарами, как говорится в заявлении, будут использованы возможности «дружественных стран».

Позиции, формирующие основу этого импорта, с начала следующего года будут под запретом… В случае дальнейших деструктивных действий в отношении нашей страны Беларусь сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров. Пресс-служба правительства Беларуси

Минск заявил также об «иных шагах непубличного характера», которые носят «ответную природу»: они будут отменены, если страны «вернутся на путь конструктивного сотрудничества».

Евросоюз на прошлой неделе утвердил пятый пакет санкций против Беларуси. В нем 17 официальных лиц и 11 организаций. Также санкционный список расширили США, Великобритания и Канада.

Новые ограничительные меры вводятся на фоне миграционного кризиса на границе с Беларусью. В нем Запад обвиняет Александра Лукашенко. В Минске по-прежнему отрицают, что специально привозят мигрантов к границе.

Константин Вноровский
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