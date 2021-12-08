Названы продукты, которые исчезнут из рациона человека

Как пишет ИноСМИ, с точностью предсказать, что случится с планетой в результате изменения климата и глобального потепления, сложно. Тем не менее есть ряд продуктов, которые совсем скоро исчезнут из рациона человека.

Хлебобулочные и мясные изделия. Даже если в будущем получится найти новую местность для выращивания пшеницы, риса, кукурузы, запасов воды к тому моменту все равно не хватит. Также из-за снижения производства кукурузы повысятся цены на мясо, поскольку большая часть кукурузы идет на корм скоту.

Кофе. Эксперты считают, что производство кофе в будущем переместится в Азию. А в Африке площадь, которая пригодна для выращивания кофе, уменьшится до 100 процентов.

Шоколад. Скорее всего, стоимость качественного шоколада в будущем сильно возрастет. Специалисты полагают, что главные на данный момент регионы по выращиванию какао-бобов (Гана, Кот-д'Ивуар) к 2030 году станут непригодными для этого.

Морепродукты. В последние годы рыбаки все чаще говорят о нехватке рыбы. Кроме того, в Средиземном море за 10 лет количество сардины снизилось на 70%, атлантические крабы стали передвигаться на север, устрицам стало непросто выращивать в Тихом океане раковины.

Виноград. Хороший виноград невозможно выращивать в регионах с тропическим и полутропическим климатом. В то же время это растение нуждается в тепле, солнечном свете, воде. Согласно результатам исследования 2020 года, к 2100 году увеличение температуры на 2 градуса уничтожит 56% почвы, подходящей для винограда.

Авокадо. Чтобы вырастить один такой фрукт, необходимо 72 галлона воды. И уже сейчас это является проблемой для одного из самых крупных производителей авокадо в Калифорнии: в регионе наблюдается засуха.