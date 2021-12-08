В Казахстане резко увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 122,

в Алматы – 54,

в Шымкент – 4,

в Акмолинской области – 62,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 19,

в Атырауской области – 15,

в ВКО – 33,

в Жамбылской области – 7,

в ЗКО – 18,

в Карагандинской области – 129,

в Костанайской области – 68,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 78,

в СКО – 77,

в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтвержден 977 031 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1244 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 217,

в Алматы – 161,

в Шымкенте – 5,

в Акмолинской области – 62,

в Актюбинской области – 7,

в Алматинской области – 14,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 58,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 109,

в Карагандинской области – 140,

в Костанайской области – 207,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 13,

в Павлодарской области – 62,

в СКО – 159,

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 944 485 человек.