В Казахстане резко увеличился суточный прирост заболевших COVID-19
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 декабря 2021 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 122,
в Алматы – 54,
в Шымкент – 4,
в Акмолинской области – 62,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 19,
в Атырауской области – 15,
в ВКО – 33,
в Жамбылской области – 7,
в ЗКО – 18,
в Карагандинской области – 129,
в Костанайской области – 68,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 78,
в СКО – 77,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране подтвержден 977 031 случай.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1244 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 217,
в Алматы – 161,
в Шымкенте – 5,
в Акмолинской области – 62,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 14,
в Атырауской области – 4,
в ВКО – 58,
в Жамбылской области – 17,
в ЗКО – 109,
в Карагандинской области – 140,
в Костанайской области – 207,
в Кызылординской области – 8,
в Мангистауской области – 13,
в Павлодарской области – 62,
в СКО – 159,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 944 485 человек.