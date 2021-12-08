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08:01 08.12.2021

В Казахстане резко увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

Фото: Zakon.kz
Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось сразу на 159 случаев. За сутки наихудшая эпидситуация зарегистрирована в Карагандинской области, на втором месте в числе антилидеров – город Нур-Султан, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 декабря 2021 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 122,

  • в Алматы – 54,

  • в Шымкент – 4,

  • в Акмолинской области – 62,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 19,

  • в Атырауской области – 15,

  • в ВКО – 33,

  • в Жамбылской области – 7,

  • в ЗКО – 18,

  • в Карагандинской области – 129,

  • в Костанайской области – 68,

  • в Кызылординской области – 7,

  • в Мангистауской области – 4,

  • в Павлодарской области – 78,

  • в СКО – 77,

  • в Туркестанской области – 5.

Всего в стране подтвержден 977 031 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1244 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 217,

  • в Алматы – 161,

  • в Шымкенте – 5,

  • в Акмолинской области – 62,

  • в Актюбинской области – 7,

  • в Алматинской области – 14,

  • в Атырауской области – 4,

  • в ВКО – 58,

  • в Жамбылской области – 17,

  • в ЗКО – 109,

  • в Карагандинской области – 140,

  • в Костанайской области – 207,

  • в Кызылординской области – 8,

  • в Мангистауской области – 13,

  • в Павлодарской области – 62,

  • в СКО – 159,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 944 485 человек.

Дана Тургынбай
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