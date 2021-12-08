Офтейк-контракты появятся в госзакупках в 2022 году

Офтейк-контракт – договор, заключенный между заказчиком и поставщиком на поставку товара, который поставщик планирует произвести и обеспечить его поставку в будущем на заранее оговоренных условиях по стоимости, количеству (объему) и срокам поставки. Договор заключается посредством веб-портала государственных закупок на срок более 36 месяцев.

Офтейк-контракт содержит следующую информацию:

наименование товаров с указанием их подробных технических характеристик, физических или химических свойств, комплектации;

место, условия и сроки поставки товара;

объемы поставок на весь срок действия контракта в суммарном и натуральном эквиваленте;

требования к гарантийному сроку или объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

Заказчиками по договору будут нацхолдинги и нацкомпании, а потенциальными поставщиками – предприниматели (ФЛ и ЮЛ), претендующие на заключение договора о закупках.

При исполнении офтейк-контракта наименование, количество, качество, техническая спецификация, стоимость, место и сроки поставки товаров должны соответствовать содержанию офтейк-контракта.

Документы об исполнении офтейк-контракта (акт приема-передачи товара, счет-фактура) оформляются в электронной форме.

Офтейк-контракт считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному офтейк-контракту.

Первое упоминание «офтейк-контракта» появилось в законе «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора», который будет введен в действие c 1 января 2022 года.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.