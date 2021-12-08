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Законодательство РК
10:23 08.12.2021

В Казахстане утвердили правила управления бесхозными отходами

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК приказом от 14 сентября 2021 года утвердил Правила управления бесхозяйными отходами, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что бесхозяйные опасные отходы поступают в республиканскую и коммунальную собственность по решению суда.

Cогласно Экологическому кодексу, бесхозяйными решением суда признаются отходы, не имеющие собственника или собственник которых не может быть установлен, Они поступают в собственность лица по заявлению этого лица.

Передача бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность осуществляется решением суда при наличии согласия уполномоченного органа в области охраны окружающей среды на прием бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в случаях обнаружения бесхозяйных отходов, в том числе бесхозяйных опасных отходов, также обращается в суд с требованием о признании этих отходов поступившими в республиканскую или коммунальную собственность.

Территориальные органы уполномоченного органа в области охраны окружающей среды участвуют в заседаниях суда по передаче опасных отходов в республиканскую собственность.

Для передачи опасных отходов в республиканскую собственность местным акиматом создается комиссия, в состав которой входят представители уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или его территориального подразделения, местного исполнительного органа, органа ведомства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подведомственной организации уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

При этом проводятся работы по:

  • изучению опасных свойств опасных отходов;

  • определению воздействия опасных отходов на человека и окружающую среду;

  • определению уровня опасности опасных отходов;

  • определению кодировки с составлением паспорта опасных отходов.

При передаче опасных отходов в республиканскую собственность в двухмесячный срок с момента вступления в силу решения суда об их передаче в республиканскую собственность составляется акт приема-передачи бесхозяйных опасных отходов, признанных решением суда поступившими в республиканскую собственность.

Приказ вводится в действие с 6 декабря 2021 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.

Лариса Черненко
МЭГПР РК Казахстан
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