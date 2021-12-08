В Казахстане утвердили правила управления бесхозными отходами

Так, говорится, что бесхозяйные опасные отходы поступают в республиканскую и коммунальную собственность по решению суда.

Cогласно Экологическому кодексу, бесхозяйными решением суда признаются отходы, не имеющие собственника или собственник которых не может быть установлен, Они поступают в собственность лица по заявлению этого лица.

Передача бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность осуществляется решением суда при наличии согласия уполномоченного органа в области охраны окружающей среды на прием бесхозяйных опасных отходов в республиканскую собственность.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в случаях обнаружения бесхозяйных отходов, в том числе бесхозяйных опасных отходов, также обращается в суд с требованием о признании этих отходов поступившими в республиканскую или коммунальную собственность.

Территориальные органы уполномоченного органа в области охраны окружающей среды участвуют в заседаниях суда по передаче опасных отходов в республиканскую собственность.

Для передачи опасных отходов в республиканскую собственность местным акиматом создается комиссия, в состав которой входят представители уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или его территориального подразделения, местного исполнительного органа, органа ведомства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подведомственной организации уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

При этом проводятся работы по:

изучению опасных свойств опасных отходов;

определению воздействия опасных отходов на человека и окружающую среду;

определению уровня опасности опасных отходов;

определению кодировки с составлением паспорта опасных отходов.

При передаче опасных отходов в республиканскую собственность в двухмесячный срок с момента вступления в силу решения суда об их передаче в республиканскую собственность составляется акт приема-передачи бесхозяйных опасных отходов, признанных решением суда поступившими в республиканскую собственность.

Приказ вводится в действие с 6 декабря 2021 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.