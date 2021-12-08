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11:05 08.12.2021

Дубль Месси и Мбаппе позволил «ПСЖ» пройти в плей-офф ЛЧ

Фото: Instagram/championsleague
7 декабря прошли первые матчи заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

После сыгранных матчей определились 12 команд, которые прошли в плей-офф Лиги чемпионов: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Атлетико», «Аякс», «Спортинг», «Реал», «Интер», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус». Остальные матчи заключительного тура запланированы на 8 декабря.

Из прошедших игр необходимо отметить достижение «Ливерпуля», который стал первым из английских клубов, выигравшим все шесть матчей на групповом этапе ЛЧ. В последнем матче группового раунда «красные» обыграли итальянский «Милан» – 2:1.

«ПСЖ» благодаря двум голам Лионеля Месси и Килиана Мбаппе обыграл бельгийский «Брюгге» – 4:1.

Результаты других игр, прошедших 7 декабря:

«РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» – 2:1

«Боруссия» – «Бешикташ» – 5:0

«Аякс» – «Спортинг» – 4:2

«Реал» – «Интер» – 2:0

«Шахтер» – «Шериф» – 1:1

«Порту» – «Атлетико» – 1:3

Куандык Шынасилов
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