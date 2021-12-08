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10:42 08.12.2021

Объем внешней торговли Китая вырос на 22%

Фото: pixabay
За первые 11 месяцев 2021 года объем внешней торговли Китая вырос на 22%, передает Zakon.kz.

Внешнеторговый оборот Китая за период с января по ноябрь текущего года составил 35,39 трлн юаней (5,55 трлн долларов США), увеличившись на 22% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные.

Как сообщили в Главном таможенном управлении КНР, эта цифра превысила показатель 2020 года (32,16 трлн юаней) и оказалась на 24% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Темпы роста как экспорта, так и импорта страны за указанный период были двузначными, составив 21,8% и 22,2% в годовом исчислении, соответственно.

Согласно статистике, только в ноябре внешнеторговый оборот страны вырос на 20,5% в годовом исчислении и на 11,4% в месячном выражении.

Динара Халдарова
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