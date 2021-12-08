«Гейзер» в Алматы – работа тепломагистрали восстановлена

По данным пресс-службы ТОО «Алматинские тепловые сети», последствия порыва тепломагистрали на участке, проходящем через пересечение проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова, ликвидированы.

Тепломагистраль после испытания вновь введена в строй и работает в заданном режиме. Для открытия дорожного движения место порыва в течение суток закрыли поверх грунта специальными плитами до восстановления асфальтного покрытия. Пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети»

Напомним, что утром 7 декабря на проспекте Рыскулова прорвало теплотрассу.

В пресс-службе акимата города уточнили, что пострадавших и жертв нет.