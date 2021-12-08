11:12 08.12.2021
«Гейзер» в Алматы – работа тепломагистрали восстановлена
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
В Алматы на проспекте Рыскулова восстановлена работа тепломагистрали после аварии, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ТОО «Алматинские тепловые сети», последствия порыва тепломагистрали на участке, проходящем через пересечение проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова, ликвидированы.
Тепломагистраль после испытания вновь введена в строй и работает в заданном режиме. Для открытия дорожного движения место порыва в течение суток закрыли поверх грунта специальными плитами до восстановления асфальтного покрытия.Пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети»
Напомним, что утром 7 декабря на проспекте Рыскулова прорвало теплотрассу.
В пресс-службе акимата города уточнили, что пострадавших и жертв нет.