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Законодательство РК
11:13 08.12.2021

Какую декларацию нужно представлять госслужащим в 2022 году

Фото: Zakon.kz
С 2022 года казахстанские госслужащие и приравненные к ним лица и их супруги будут ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе, сообщает Zakon.kz.

Как отметили к Комитете госдоходов, в 2021 году эти лица в рамках первого этапа всеобщего декларирования представили декларацию об активах и обязательствах.

Декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами РК, а также приобретении или отчуждении имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, в том числе за пределами страны.

Кроме того, в Декларации физическим лицам необходимо отражать сведения об источниках покрытия расходов на приобретение в течение отчетного налогового периода:

  1. недвижимого имущества (квартиры, дома, земельные участки и др.);

  2. механических транспортных средств и прицепов к ним (автомобили, прицепы и др.);

  3. доли участия в уставном капитале юридического лица;

  4. ценных бумаг (акции, облигации, вексели и др.);

  5. инвестиционного золота;

  6. производных финансовых инструментов;

  7. доли участия в жилищном строительстве.

    Декларация представляется физическим лицом по месту жительства (пребывания).

Для декларантов первого этапа всеобщего декларирования, представивших декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00), срок представления декларации о доходах и имуществе:

  • на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года;

  • в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.

Лариса Черненко
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