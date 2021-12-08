Какую декларацию нужно представлять госслужащим в 2022 году
Как отметили к Комитете госдоходов, в 2021 году эти лица в рамках первого этапа всеобщего декларирования представили декларацию об активах и обязательствах.
Декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами РК, а также приобретении или отчуждении имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, в том числе за пределами страны.
Кроме того, в Декларации физическим лицам необходимо отражать сведения об источниках покрытия расходов на приобретение в течение отчетного налогового периода:
недвижимого имущества (квартиры, дома, земельные участки и др.);
механических транспортных средств и прицепов к ним (автомобили, прицепы и др.);
доли участия в уставном капитале юридического лица;
ценных бумаг (акции, облигации, вексели и др.);
инвестиционного золота;
производных финансовых инструментов;
доли участия в жилищном строительстве.
Декларация представляется физическим лицом по месту жительства (пребывания).
Для декларантов первого этапа всеобщего декларирования, представивших декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00), срок представления декларации о доходах и имуществе:
на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2022 года;
в электронном виде – не позднее 15 сентября 2022 года.