Какую декларацию нужно представлять госслужащим в 2022 году

Как отметили к Комитете госдоходов, в 2021 году эти лица в рамках первого этапа всеобщего декларирования представили декларацию об активах и обязательствах.

Декларация о доходах и имуществе предназначена для отражения физическими лицами информации о доходах, полученных за календарный год, в том числе за пределами РК, а также приобретении или отчуждении имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, в том числе за пределами страны.

Кроме того, в Декларации физическим лицам необходимо отражать сведения об источниках покрытия расходов на приобретение в течение отчетного налогового периода:

недвижимого имущества (квартиры, дома, земельные участки и др.); механических транспортных средств и прицепов к ним (автомобили, прицепы и др.); доли участия в уставном капитале юридического лица; ценных бумаг (акции, облигации, вексели и др.); инвестиционного золота; производных финансовых инструментов; доли участия в жилищном строительстве. Декларация представляется физическим лицом по месту жительства (пребывания).

Для декларантов первого этапа всеобщего декларирования, представивших декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00), срок представления декларации о доходах и имуществе: