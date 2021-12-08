Доллар продолжает дешеветь

В обменниках доллары покупают/продают по 436,5-437,5 тенге, евро – 491-495 тенге, рос. рубль – 5,91-5,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 декабря.

Январские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,32%, составив $71,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились на 0,25% – до $75,25 за баррель.