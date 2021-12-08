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11:21 08.12.2021

Доллар продолжает дешеветь

Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 434,37 тенге (-0,24), передает Zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 436,5-437,5 тенге, евро – 491-495 тенге, рос. рубль – 5,91-5,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 декабря.

Январские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,32%, составив $71,82 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе снизились на 0,25% – до $75,25 за баррель.

Лариса Черненко
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