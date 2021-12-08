Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:40 08.12.2021

На мировом первенстве по гандболу прозвучал старый гимн Казахстана

Фото: ihf.info
Организаторы женского чемпионата мира по гандболу, который в эти дни проходит в Испании, включили старый гимн Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Данный инцидент случился в заключительном матче группового раунда между командами Ирана и Казахстана. Казахстанские гандболистки не растерялись в сложившейся ситуации и спели новый гимн.

Сам же матч закончился победой казахстанской сборной со счетом 31:25. Этот успех позволил казахстанским спортсменкам занять третье место в группе и пройти в плей-офф мирового первенства.   

Куандык Шынасилов
Иран Испания Казахстан
Жители добились переименования села близ Атырау
08.11.2018
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
08.11.2018
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
08.11.2018
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
08.11.2018
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
08.11.2018
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости