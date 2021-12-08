На мировом первенстве по гандболу прозвучал старый гимн Казахстана

Данный инцидент случился в заключительном матче группового раунда между командами Ирана и Казахстана. Казахстанские гандболистки не растерялись в сложившейся ситуации и спели новый гимн.

Сам же матч закончился победой казахстанской сборной со счетом 31:25. Этот успех позволил казахстанским спортсменкам занять третье место в группе и пройти в плей-офф мирового первенства.