11:40 08.12.2021
На мировом первенстве по гандболу прозвучал старый гимн Казахстана
Фото: ihf.info
Организаторы женского чемпионата мира по гандболу, который в эти дни проходит в Испании, включили старый гимн Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Данный инцидент случился в заключительном матче группового раунда между командами Ирана и Казахстана. Казахстанские гандболистки не растерялись в сложившейся ситуации и спели новый гимн.
Сам же матч закончился победой казахстанской сборной со счетом 31:25. Этот успех позволил казахстанским спортсменкам занять третье место в группе и пройти в плей-офф мирового первенства.