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Законодательство РК
11:41 08.12.2021

Излучение и слежка – школьникам Туркменистана рассказали о вреде смартфонов

Фото: pexels
В школах столицы Туркменистана провели собрания, на которых сотрудники туберкулезного диспансера рассказали ученикам о якобы исходящем от смартфонов опасном излучении и слежке Министерства национальной безопасности (МНБ), сообщает Zakon.kz.

По данным издания «Хроники Туркменистана», предлогом для активизации работы со школьниками стало приближение Нового года, в преддверии которого они взрывают самодельные петарды.

Фабрично изготовленная пиротехника в Туркменистане запрещена, поэтому полиция отлавливают на улицах детей, которые взрывают самодельные петарды.

Работу по предотвращению такого поведения по неизвестным причинам возложили на сотрудников тубдиспансера. Они приходят в школы и рассказывают об опасности петард и телефонов.

На собраниях школьникам говорят, что для связи с родителями они должны пользоваться кнопочными телефонами, а смартфоны запрещены в школах, потому что от них идет излучение от планет и спутников.

Также лекторы запугивают школьников слежкой за ними. Подросткам говорят, что как только в телефон вставляется сим-карта туркменского оператора «Алтын Асыр», МНБ якобы начинает видеть все, что делает пользователь, в том числе установку VPN и посещение запрещенных сайтов.

Анастасия Московчук
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