Алексей Цой рассказал, на каком этапе процедура признания QazVaq в ВОЗ

По словам министра, работа по регистрации ВОЗ казахстанской вакцины ведется.

Да, конечно, процесс идет. Я буквально недавно был в Женеве, мы опять с генеральным директором ВОЗ разговаривали. Они говорят, что будет полная поддержка со стороны ВОЗ. Сейчас уже работа идет. Наш региональный офис, который находится в Казахстане, также занимается этим вопросом. То есть идет процедура подачи документов. Алексей Цой

Глава Минздрава добавил, что сейчас специалисты переписываются между собой, определяют, какие нужно подать дополнительные документы.

7 декабря Алексей Цой объяснил, почему ВОЗ долго не признает QazVac.