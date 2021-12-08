11:59 08.12.2021
Алексей Цой рассказал, на каком этапе процедура признания QazVaq в ВОЗ
Фото: Zakon.kz
По регистрации казахстанской вакцины QazVaq Всемирной организацией здравоохранения идет процедура подачи дополнительных документов. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам министра, работа по регистрации ВОЗ казахстанской вакцины ведется.
Да, конечно, процесс идет. Я буквально недавно был в Женеве, мы опять с генеральным директором ВОЗ разговаривали. Они говорят, что будет полная поддержка со стороны ВОЗ. Сейчас уже работа идет. Наш региональный офис, который находится в Казахстане, также занимается этим вопросом. То есть идет процедура подачи документов.Алексей Цой
Глава Минздрава добавил, что сейчас специалисты переписываются между собой, определяют, какие нужно подать дополнительные документы.
7 декабря Алексей Цой объяснил, почему ВОЗ долго не признает QazVac.