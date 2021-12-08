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Законодательство РК
11:59 08.12.2021

Алексей Цой рассказал, на каком этапе процедура признания QazVaq в ВОЗ

Фото: Zakon.kz
По регистрации казахстанской вакцины QazVaq Всемирной организацией здравоохранения идет процедура подачи дополнительных документов. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, работа по регистрации ВОЗ казахстанской вакцины ведется.

Да, конечно, процесс идет. Я буквально недавно был в Женеве, мы опять с генеральным директором ВОЗ разговаривали. Они говорят, что будет полная поддержка со стороны ВОЗ. Сейчас уже работа идет. Наш региональный офис, который находится в Казахстане, также занимается этим вопросом. То есть идет процедура подачи документов.Алексей Цой

Глава Минздрава добавил, что сейчас специалисты переписываются между собой, определяют, какие нужно подать дополнительные документы.

7 декабря Алексей Цой объяснил, почему ВОЗ долго не признает QazVac.

Оксана Скибан
QazVac ВОЗ Минздрав РК Цой Алексей Казахстан
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