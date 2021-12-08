ПФЛК объявила имя лучшего футболиста сезона

С 2021 года решением ПФЛК приз лучшего игрока сезона носит имя прославленного казахстанского футболиста, мастера спорта СССР, заслуженного тренера Республики Казахстан Тимура Санжаровича Сегизбаева.

По итогам голосования (120 баллов) приз достался форварду «Астаны» Марину Томасову. Хорватский нападающий в прошедшем сезоне провел 33 матча, где забил 24 гола и отдал 14 результативных передач. Пресс-служба ФФК

Неделю назад Марин Томасов стал обладателем приза им. Е. Пехлеваниди как лучший бомбардир Чемпионата-2021 – на его счету 17 мячей.

Второе место в опросе занял бразилец «Кайрата» Вагнер Лав (71 балл). На третьей строчке расположился вратарь костанайского «Тобола» Александр Мокин (59 баллов).