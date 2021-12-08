12:23 08.12.2021
Дарига Назарбаева встретилась с Шавкатом Мирзиёевым
Фото: Пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева встретилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Zakon.kz.
Дарига Назарбаева рассказала главе соседнего государства о направлениях работы фонда, ознакомила с работой Музея Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.Пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева
Напомним, 5 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева.