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12:23 08.12.2021

Дарига Назарбаева встретилась с Шавкатом Мирзиёевым

Фото: Пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева встретилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Zakon.kz.
Дарига Назарбаева рассказала главе соседнего государства о направлениях работы фонда, ознакомила с работой Музея Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.Пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева

Напомним, 5 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

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