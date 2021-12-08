Дарига Назарбаева встретилась с Шавкатом Мирзиёевым

Дарига Назарбаева рассказала главе соседнего государства о направлениях работы фонда, ознакомила с работой Музея Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Пресс-служба Фонда Нурсултана Назарбаева

Напомним, 5 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с государственным визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева.