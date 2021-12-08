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Законодательство РК
12:43 08.12.2021

Задержан россиянин, выманивший 5 млн у жительницы Павлодара

Фото: Zakon.kz
Мужчину, который находился в межгосударственном розыске, задержали в аэропорту Домодедово, передает Zakon.kz.

Подозреваемый в мошенничестве был арестован в аэропорту оперативниками Московской области.

Установлено, что в январе 2020 года 60-летний житель города Омска Российской Федерации, приехав в город Павлодар, познакомился с женщиной. Войдя в доверие, под предлогом построения общего бизнеса выманил денежные средства в сумме 5 млн тенге. Спустя 9 месяцев, устав от обещаний, женщина обратилась за помощью к павлодарским стражам правопорядка. Оперативниками была составлена ориентировка, разослана во все территориальные и приграничные районы и страны.Пресс-служба ДП Павлодарской области

Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого.

Оксана Житникова
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