Задержан россиянин, выманивший 5 млн у жительницы Павлодара

Подозреваемый в мошенничестве был арестован в аэропорту оперативниками Московской области.

Установлено, что в январе 2020 года 60-летний житель города Омска Российской Федерации, приехав в город Павлодар, познакомился с женщиной. Войдя в доверие, под предлогом построения общего бизнеса выманил денежные средства в сумме 5 млн тенге. Спустя 9 месяцев, устав от обещаний, женщина обратилась за помощью к павлодарским стражам правопорядка. Оперативниками была составлена ориентировка, разослана во все территориальные и приграничные районы и страны. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Решается вопрос об экстрадиции подозреваемого.