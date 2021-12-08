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Законодательство РК
12:53 08.12.2021

Депутат: Как сокращение угольной энергетики повлияет на экономику страны?

Фото: Пресс-служба Мажилиса РК
Мажилисмены выразили обеспокоенность по обязательствам Казахстана, принятым республикой по итогам Глобального саммита по изменению климата COP26, передает Zakon.kz.

Такое мнение членов фракции Народной партии Казахстана выразила на пленарном заседании Мажилиса депутат Айжан Скакова, обратившись с депутатским запросом к вице-премьеру страны Роману Скляру.

Как известно, казахстанская делегация во главе с премьер-министром приняла участие в Глобальном саммите по изменению климата COP26, где наряду с представителями других государств подписала итоговый документ, призывающий стороны ускорить работу по переходу к низкоуглеродным стратегиям. Кроме того, наша делегация предложила рассмотреть Казахстан в качестве Регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию. На конференции COP26 ряд стран представили свои стратегии низкоуглеродного развития. Казахстан также представил свою Доктрину углеродной нейтральности к 2060 году.Айжан Скакова

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Однако, как подчеркнула мажилисмен, при всем этом Казахстан занял последнее место в Международном индексе усилий по смягчению последствий изменения климата, набрав только 19,81 балла и разместившись тем самым на последнем, 64-м месте.

Депутат уточнила, что при составлении индекса страны оцениваются по четырем категориям: выбросы парниковых газов, возобновляемая энергия, использование энергии и политика в отношении климата.

Отметив, что Казахстан стал антилидером этого рейтинга, Айжан Скакова поинтересовалась, значит ли это, что декларируемая деятельность Казахстана не вполне соответствует его реальным действиям в сфере адаптации к изменениям климата?

Другой, более насущный вопрос, волнующий мажилисменов, – это последствия, которые ждут страну в связи с обязательствами, которые принял на себя Казахстан на саммите COP26.

Не умаляя важности и необходимости современных решений в области экологии, считаем жизненно важным рассматривать их не в отрыве от реалий, а, напротив, в привязке к ним и с учетом причинно-следственных связей, – считают члены Народной партии Казахстана.

По мнению мажилисменов, итоговый документ саммита призывает стороны идти к постепенному сокращению угольной энергетики, субсидий для углеводородного сырья.

При этом углеводородное сырье – основная часть экспорта Казахстана. В связи с чем депутаты уточняют: какое будет оказано влияние на добывающую промышленность, на доходы бюджета и финансовые возможности государства покрыть стоимость изменений?

Говоря о стоимости, парламентарии уточнили, что угольная энергетика в Казахстане – это основа энергопроизводства, и как ее сокращение повлияет на энергетический сектор, на промышленность, производство, на стоимость товаров и услуг?

Депутаты считают, что страны должны будут значительно расширить масштабы внедрения экологически чистой энергии. По их мнению, в экологическом аспекте это позитивное решение, но в социальном аспекте нельзя не упомянуть, что электроэнергию на основе использования возобновляемых источников энергии отличает ее высокая цена для потребителей. Готовы ли к этому казахстанцы, чьи реальные доходы неуклонно снижаются так, что наши граждане зачастую берут кредиты даже на продукты питания?

Другой вопрос, на который обращают внимание парламентарии, касается присоединения Казахстана к Декларации по лесам и землепользованию.

Мажилисмены выразили обеспокоенность и по поводу обязательств о прекращении выдачи разрешений на новые проекты по производству электроэнергии, вырабатываемой на угле.

Подчеркнув в целом, что ответственность за национальную климатическую политику лежит на Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, члены Народной партии Казахстана отметили, что поднятые вопросы выходят за пределы охраны окружающей среды и затрагивают все сферы жизни в стране и должны быть зоной ответственности всего Правительства.

Народная партия Казахстана не раз призывала обратить внимание на климатическую политику, необходимость системного подхода к работе в сфере адаптации к изменениям климата. В этом смысле партия поддерживает необходимость для Казахстана присоединиться к международным усилиям, но вместе с тем – ставить во главу угла собственные интересы и трезво оценивать степень реальной готовности к изменениям населения, домохозяйств, сельского хозяйства, добывающей промышленности, энергетики и т.д. Масштаб изменений, а главное – их последствий, огромен, и необходимо это четко осознавать прямо сейчас.Айжан Скакова

С учетом вышесказанного депутаты призывают правительство обнародовать план адаптации и обязательства Казахстана в связи с этим по изменению климата. Мажилисмены просят также уточнить, насколько эти обязательства отвечают национальным интересам Казахстана и задачам его устойчивого развития.

Динара Халдарова
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