Депутат: Как сокращение угольной энергетики повлияет на экономику страны?

Такое мнение членов фракции Народной партии Казахстана выразила на пленарном заседании Мажилиса депутат Айжан Скакова, обратившись с депутатским запросом к вице-премьеру страны Роману Скляру.

Как известно, казахстанская делегация во главе с премьер-министром приняла участие в Глобальном саммите по изменению климата COP26, где наряду с представителями других государств подписала итоговый документ, призывающий стороны ускорить работу по переходу к низкоуглеродным стратегиям. Кроме того, наша делегация предложила рассмотреть Казахстан в качестве Регионального климатического хаба Центральной Азии по устойчивому развитию. На конференции COP26 ряд стран представили свои стратегии низкоуглеродного развития. Казахстан также представил свою Доктрину углеродной нейтральности к 2060 году. Айжан Скакова

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Однако, как подчеркнула мажилисмен, при всем этом Казахстан занял последнее место в Международном индексе усилий по смягчению последствий изменения климата, набрав только 19,81 балла и разместившись тем самым на последнем, 64-м месте.

Депутат уточнила, что при составлении индекса страны оцениваются по четырем категориям: выбросы парниковых газов, возобновляемая энергия, использование энергии и политика в отношении климата.

Отметив, что Казахстан стал антилидером этого рейтинга, Айжан Скакова поинтересовалась, значит ли это, что декларируемая деятельность Казахстана не вполне соответствует его реальным действиям в сфере адаптации к изменениям климата?

Другой, более насущный вопрос, волнующий мажилисменов, – это последствия, которые ждут страну в связи с обязательствами, которые принял на себя Казахстан на саммите COP26.

Не умаляя важности и необходимости современных решений в области экологии, считаем жизненно важным рассматривать их не в отрыве от реалий, а, напротив, в привязке к ним и с учетом причинно-следственных связей, – считают члены Народной партии Казахстана.

По мнению мажилисменов, итоговый документ саммита призывает стороны идти к постепенному сокращению угольной энергетики, субсидий для углеводородного сырья.

При этом углеводородное сырье – основная часть экспорта Казахстана. В связи с чем депутаты уточняют: какое будет оказано влияние на добывающую промышленность, на доходы бюджета и финансовые возможности государства покрыть стоимость изменений?

Говоря о стоимости, парламентарии уточнили, что угольная энергетика в Казахстане – это основа энергопроизводства, и как ее сокращение повлияет на энергетический сектор, на промышленность, производство, на стоимость товаров и услуг?

Депутаты считают, что страны должны будут значительно расширить масштабы внедрения экологически чистой энергии. По их мнению, в экологическом аспекте это позитивное решение, но в социальном аспекте нельзя не упомянуть, что электроэнергию на основе использования возобновляемых источников энергии отличает ее высокая цена для потребителей. Готовы ли к этому казахстанцы, чьи реальные доходы неуклонно снижаются так, что наши граждане зачастую берут кредиты даже на продукты питания?

Другой вопрос, на который обращают внимание парламентарии, касается присоединения Казахстана к Декларации по лесам и землепользованию.

Мажилисмены выразили обеспокоенность и по поводу обязательств о прекращении выдачи разрешений на новые проекты по производству электроэнергии, вырабатываемой на угле.

Подчеркнув в целом, что ответственность за национальную климатическую политику лежит на Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, члены Народной партии Казахстана отметили, что поднятые вопросы выходят за пределы охраны окружающей среды и затрагивают все сферы жизни в стране и должны быть зоной ответственности всего Правительства.

Народная партия Казахстана не раз призывала обратить внимание на климатическую политику, необходимость системного подхода к работе в сфере адаптации к изменениям климата. В этом смысле партия поддерживает необходимость для Казахстана присоединиться к международным усилиям, но вместе с тем – ставить во главу угла собственные интересы и трезво оценивать степень реальной готовности к изменениям населения, домохозяйств, сельского хозяйства, добывающей промышленности, энергетики и т.д. Масштаб изменений, а главное – их последствий, огромен, и необходимо это четко осознавать прямо сейчас. Айжан Скакова

С учетом вышесказанного депутаты призывают правительство обнародовать план адаптации и обязательства Казахстана в связи с этим по изменению климата. Мажилисмены просят также уточнить, насколько эти обязательства отвечают национальным интересам Казахстана и задачам его устойчивого развития.