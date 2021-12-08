Что влияло на курс тенге в начале декабря, рассказали в Нацбанке

В ноябре действительно реализовались многие риск-сценарии, которые кардинально повлияли на сформированные ранее ожидания рынка. В результате мы наблюдали новую волну глобального бегства от рисковых активов и перетока капитала в развитые страны и «защитные» инструменты. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

По ее словам, в начале месяца ФРС объявила о начале сворачивания программы покупки активов. В США была зафиксирована рекордная инфляция за последние 30 лет, ускорившаяся до 6,2% г/г в октябре. Это лишь укрепило опасения по более скорому ужесточению политики ФРС, вследствие чего наблюдались глобальное укрепление курса доллара США и рост доходностей казначейских облигаций, что негативно отразилось на валютах и активах развивающихся рынков.

К концу месяца ситуация стремительно ухудшилась: 26 ноября распространились новости об обнаружении нового штамма коронавируса – «омикрона». Несмотря на то, что появление нового штамма COVID-19 всегда рассматривалось в качестве потенциального риск-фактора, для финансовых рынков «омикрон» стал причиной своего рода «черной пятницы».

На фоне обнаружения нового штамма и неопределенности по его заразности и устойчивости к вакцинам отток из развивающихся рынков ускорился и приобрел новые масштабы. По итогам ноября индекс валют ЕМ продемонстрировал самое глубокое падение за год, на 4,4%.

Акции как волатильный и рисковый класс активов тоже упали в цене: индекс акций развитых стран MSCI снизился на 2,3% за ноябрь, а индекс акций развивающихся стран упал на 4,1%.

В последний день месяца негатива добавили комментарии главы ФРС Дж. Пауэлла о планах рассмотреть более быстрые темпы сворачивания программы покупки активов на ближайшем декабрьском заседании.

Помимо общей волатильности, рынки сотрясали также отдельные региональные риск-события: валютный кризис в Турции и возобновление санкционной риторики по отношению к России. На фоне снижения ключевой ставки в условиях высокой инфляции турецкая лира за месяц рухнула на 40%. Власти США обсуждают возможное введение новых санкций, которые, по их мнению, должны предотвратить нарастание военной активности на границе с Украиной, в результате российский рубль ослаб за ноябрь на 4,7%, до уровня 74,15. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

Кроме того, продолжила она, ситуация на нефтяном рынке в ноябре сложилась крайне негативной: падение цен на нефть в ноябре составило 16,4% – с 84,38 до 70,57 долл. США за баррель. Нефтяные котировки откатились к трехмесячным минимумам.

В первой половине ноября стоял вопрос о сдерживании цен: США и другие крупные страны-импортеры рассматривали возможность продавать нефть из стратегических запасов на фоне отказа ОПЕК+ увеличить добычу сверх плана. Однако рост заболеваемости и возобновления ограничений в Европе, полная социальная изоляция в Австрии и ужесточение ограничений для невакцинированных в Германии спровоцировали резкое снижение спроса в Европейском регионе.

К концу ноября новость об обнаружении нового штамма, риски глобальных локдаунов и падения спроса на нефтепродукты оказали существенное давление на нефтяные котировки. 30 ноября цена опустилась ниже 69 долл. США за баррель.

Декабрь начался очередным заседанием ОПЕК+, страны альянса остались на прежней позиции по наращиванию добычи на 400 тыс. барр. в сутки в январе. Рынок отреагировал резким снижением, цена на нефть доходила до отметки 65,7 доллара за баррель. В последующие дни котировки нефти выросли, поддерживаемые ожиданиями, что развитие ситуации с «омикроном» пойдет по позитивному сценарию, а также повышением контрактных цен для Азии и США со стороны Саудовской Аравии. Текущие котировки на нефть закрепились на уровне 75 долл. США за баррель.

На фоне реализации риск-событий на внешних рынках тенге испытал значительное давление. Курс тенге по итогам прошлого месяца ослаб на 1,7%, до 434,20. Негативная динамика национальной валюты была сконцентрирована в последние дни месяца. Выявление нового штамма коронавируса стало основным триггером, который резко ухудшил ситуацию на внутреннем валютном рынке. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

Во-первых, «омикрон» стал главной причиной падения цен на нефть. Снижение котировок за день – 26 ноября – составило почти 10% – с 81,65 до 73,58. Тенге, как и другие валюты стран – экспортеров нефти, отреагировал ослаблением.

Во-вторых, глобальное бегство из развивающихся рынков непосредственно отразилось и на валютном рынке Казахстана, мы наблюдали масштабный выход нерезидентов из тенговых позиций. По нашим расчетам, по итогам ноября нерезиденты конвертировались из тенге в иностранную валюту на сумму около 670 млн долл. США, включая выход портфельных инвесторов из казахстанских ГЦБ, который составил около 190 млн долл. США.

В условиях резкого ухудшения вышеперечисленных фундаментальных факторов спрос на иностранную валюту со стороны юридических и физических лиц вырос почти в два раза. Объем торгов на бирже 29 и 30 ноября достиг рекордных объемов – около 260 млн долларов в день. На фоне спекулятивного спроса в целях обеспечения финансовой стабильности впервые с октября 2020 года Национальный Банк в последние два дня ноября провел валютные интервенции в общем объеме 239 млн долларов США.

На фоне резкого роста спроса на инвалюту общий объем биржевых торгов парой тенге – доллар в прошедшем месяце достиг рекордных 3,7 млрд долларов США. При этом продажа валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в ноябре составила 617 млн долларов США. Объем продаж валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора составил 315 млн долларов США. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

При этом она отметила, что, несмотря на то, что ноябрь – так называемый налоговый месяц, ожидания по поддержке тенге в течение крупной налоговой недели не оправдались также из-за использования экспортерами имеющейся тенговой ликвидности для оплаты налогов.

В первые дни декабря на фоне сохраняющейся волатильности цен на нефть и достижения локального минимума в 65,7 доллара за баррель тенге продолжал испытывать сильное давление от нерезидентов, повышенного спроса населения и юридических лиц. Курс доллара в небанковских обменных пунктах превышал в отдельные периоды отметку 440 тенге за доллар.

С начала этой недели после коррекции цен на нефть и такой «эмоциональной» реакции рынка ситуация стабилизировалась, тенге торгуется сегодня на уровне 434,40 тенге за доллар.

Алия Молдаюекова также рассказала о влиянии динамики курса российского рубля и потенциальных новых санкций в отношении РФ на внутренний валютный рынок Казахстана.

Геополитические риски и санкционная риторика оказывают давление на российский рубль. Вчера состоялась видеоконференция между президентами России и США, которая дала старт взаимным консультациям по широкому спектру вопросов, в том числе по взаимоотношениям с Украиной. В результате курс рубля скорректировался, укрепившись почти на 0,5%, до отметки 73,9.

Учитывая, что доля российских товаров в нашем импорте составляет 41% по итогам 9 месяцев, ослабление или укрепление рубля как валюты одного из основных торговых партнеров не может не влиять на тенге. Однако стоит отметить, что санкционная риторика западных стран в отношении РФ длится уже на протяжении длительного периода времени, пока оказывая влияние на обменный курс тенге достаточно опосредованно. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

Она также подчеркнула, что динамика тенге зависит не только от движения курсов валют стран – торговых партнеров.

Обменный курс формируется под влиянием ряда внутренних и внешних факторов. Цена на нефть продолжает играть важную роль как основной экспортный товар страны.