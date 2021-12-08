Как будут улучшать экологию Алматы

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

Решение многолетней проблемы по переводу ТЭЦ-2 на газ стало одним из главных.

Начало строительных работ запланировано уже на март-апрель 2022 года. Ввод первого блока станции на газовом топливе планируется к концу 2023 года. Проект новой станции предусматривает до 600 МВт установленной электрической и 957 Гкал/ч тепловой мощности.

Фото: пресс-службы акимата Алматы

По мере ввода в эксплуатацию трех блоков станции по 200 МВт новое оборудование будет поэтапно замещать существующее. Остановки процесса выработки электроэнергии и тепла не будет. После модернизации выбросы в атмосферу города от ТЭЦ-2 сократятся более чем в 15 раз, – говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении пресс-службы акимата, электростанция будет работать на экологически чистом топливе – природном газе. Ее построят по современным парогазовым технологиям с использованием принципа когенерации – совместного производства тепла и электроэнергии.

Кроме того, в сфере общественного транспорта ведется закуп автобусов, работающих на электричестве и на газовом топливе. Развивается служба электротакси.

Также запущен проект по информированию горожан о качестве воздуха в различных частях мегаполиса. Информация поступает с 41 датчика на 49 LED-экранов города, а также транслируется на телеканале «Алматы». Дополнительно в этом году планируется установить 60 датчиков по мониторингу воздуха и интеграция системы «Сергек» и базы ДП по фиксации выбросов и отслеживание передвижения по городу.

Ведется работа по развитию зеленого фонда. В городе насчитывается 2,6 млн деревьев, из них 23% находятся в ослабленном состоянии. В рамках программы «Жасыл Алматы» высажено более 530 тысяч деревьев. В этом году начата посадка 190 тысяч деревьев, на сегодня высажено порядка 115 тысяч.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В городе установлено 15 экопостов, еще четыре установят до конца года. Все посты оснащены оборудованием для замеров, камерами видеонаблюдения.

С 20 марта 2021 года выполнено 140 405 замеров, из них превышение вредных веществ выявлено в 21 913.

Со следующего года заработают три передвижных экологических поста и одна лаборатория.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В настоящее время проводится рейд по выявлению транспортных средств, не соответствующих экологическим нормам. Проведено 2550 замеров, превышение вредных веществ в выхлопных газах выявлено на 519 автомашинах. Из общего количества проверенных автотранспортных средств 23% не соответствуют экологическим нормам.

В рамках Программы «зеленых городов» ЕБРР разрабатывается План «Зеленый город» для решения проблем экологии и городского развития.

Также разрабатываются проект Big Apple для создания устойчивых механизмов улучшения окружающей среды, Программа управления ТКО агломерации, 10-летний План развития Зеленого пояса Алматы, ГЧП для создания и поддержки функционирования Динамической модели атмосферы агломерации, Программа по развитию возобновляемых источников энергии, ГЧП для создания и поддержки зарядной инфраструктуры для электротранспорта и др.