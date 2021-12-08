13:21 08.12.2021
Спецоперация в Нур-Султане – ликвидирован наркоканал
Фото: Zakon.kz
Реализацию наркотических средств в особо крупном размере пресекли полицейские в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
Как сообщили в столичном департаменте полиции, в Нур-Султане проведена спецоперация, в результате которой предотвращена деятельность преступной группы, занимавшейся поставкой и реализацией наркотических средств в особо крупном размере.
Организатором и основным поставщиком наркотиков являлся 32-летний житель Жамбылской области, у которого в ходе задержания и обыска обнаружена дорожная сумка с наркотическим средством «гашиш» весом около 27 кг. У второго подозреваемого – 31-летнего жителя Костанайской области – в ходе обыска автомашины обнаружено и изъято наркотическое средство «гашиш» весом около 9 кг.Пресс-служба ДП Нур-Султана
За хранение и сбыт наркотиков были задержаны еще три соучастника преступной цепи.
При обыске у них изъяты наркотики, которые они намеревались сбыть на территории столицы. У каждого члена преступной группы были свои «роли» и «обязанности». Одни находили поставщиков, другие организовывали хранение и продажу, а также перевозку наркотиков.Пресс-служба ДП Нур-Султана
При проведении спецоперации общий вес изъятых наркотиков составил около 37 кг.
В ведомстве отметили, что задержанные дали признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 297 ч. 3 УК РК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Задержанные водворены в ИВС ДП Нур-Султана, ведется следствие.Пресс-служба ДП Нур-Султана