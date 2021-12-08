Спецоперация в Нур-Султане – ликвидирован наркоканал

Как сообщили в столичном департаменте полиции, в Нур-Султане проведена спецоперация, в результате которой предотвращена деятельность преступной группы, занимавшейся поставкой и реализацией наркотических средств в особо крупном размере.

Организатором и основным поставщиком наркотиков являлся 32-летний житель Жамбылской области, у которого в ходе задержания и обыска обнаружена дорожная сумка с наркотическим средством «гашиш» весом около 27 кг. У второго подозреваемого – 31-летнего жителя Костанайской области – в ходе обыска автомашины обнаружено и изъято наркотическое средство «гашиш» весом около 9 кг. Пресс-служба ДП Нур-Султана

За хранение и сбыт наркотиков были задержаны еще три соучастника преступной цепи.

При обыске у них изъяты наркотики, которые они намеревались сбыть на территории столицы. У каждого члена преступной группы были свои «роли» и «обязанности». Одни находили поставщиков, другие организовывали хранение и продажу, а также перевозку наркотиков. Пресс-служба ДП Нур-Султана

При проведении спецоперации общий вес изъятых наркотиков составил около 37 кг.

В ведомстве отметили, что задержанные дали признательные показания.