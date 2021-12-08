Школьные теплицы и строительство нового терминала аэропорта: Фонд Булата Утемуратова подвел итоги года

Председатель Совета Попечителей Фонда, доктор Алмаз Шарман рассказал о 18 проектах, над которыми Фонд работал в 2021 году. Среди них – расширение программы «Аутизм. Мир один для всех», проекты «Зеленая Школа» и «Jas Leader Akademiiasy», помощь пострадавшим от стихийных бедствий и предоставление жилья нуждающимся семьям.

Фонд запустил два новых проекта для школьников 5-11 классов «Jas Leader Akademiiasy» и «Зеленая Школа». Председатель Совета Попечителей Фонда, доктор Алмаз Шарман

По его словам, «Jas Leader Akademiiasy» помогает детям развивать и совершенствовать навыки общения, работы в команде, публичных выступлений и управления временем. В пилотном проекте участвуют 50 школ Шымкента и Туркестанской области. В течение пяти лет к проекту присоединятся школы Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Алматинской областей с общим бюджетом в 2,1 миллиарда тенге.

Фото: Пресс-служба Фонда Булата Утемуратова

Фонд выпустил учебники для школьников 5-7 классов и методическое пособие для учителей с пошаговой инструкцией о том, как выращивать растения и ухаживать за ними. Теперь дети с удовольствием бегут на факультативные занятия в теплицах и мастер-классы об экологичном образе жизни. Алмаз Шарман

Экологический проект для детей «Зеленая Школа» стартовал в 16 государственных школах Алматы, где Фонд построил теплицы с умными системами капельного полива, освещения и отопления.

В 2022 году школьные теплицы оборудуют в Нур-Султане, в 2023 – в Шымкенте, а бюджет на три года составит миллиард тенге.

Фонд помог Аральскому району во время засухи, направив 300 миллионов тенге на закуп корма для скота и сельхозтехники для обводнения пастбищ и сенокосных угодий. Знаковым событием для Аральского региона стало восстановление водослива Аспай, благодаря чему в Малое Аральское море поступает вода.

Сеть аутизм-центров «Асыл Мирас» продолжает расширяться. До конца года откроется десятый центр в Таразе в дополнение к существующим в Нур-Султане, Алматы, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Актобе, Уральске, Шымкенте, Петропавловске и Павлодаре. В следующем году свои двери откроет новый аутизм-центр в Караганде. В 2021 году программы интервенции в центрах прошли 2152 ребенка, а за все время существования программы обучение завершили 11 076 детей.

Фото: Пресс-служба Фонда Булата Утемуратова

Совместно с Красным Полумесяцем Казахстана Фонд продолжает проект «Карта помощи». Пострадавшие от паводков в Северо-Казахстанской и Костанайской областях получили финансовую помощь на сумму 53 миллиона тенге. Семьи города Риддер в Восточно-Казахстанской области, чьи дома сгорели во время лесного пожара, получили «Карты помощи» на общую сумму 30 миллионов тенге.

Фото: Пресс-служба Фонда Булата Утемуратова

Кульминацией нашего сотрудничества с Фондом имени Батырхана Шукенова станет создание общественного пространства, посвященного памяти Батыра, которое мы планируем открыть в мае будущего года. Это подарок жителям и гостям столицы, который очень понравится поклонникам великого музыканта. Член Совета Попечителей, народная артистка РК Жания Аубакирова

Фонд Булата Утемуратова продолжает поддерживать проекты Фонда имени Батырхана Шукенова. Среди них – издание альбома «Отан Ана» на виниле, проведение первой музыкальной резиденции для композиторов и присуждение именных стипендий для одаренных студентов музыкальных вузов и школ.

Фото: Пресс-служба Фонда Булата Утемуратова

В 2022 году Фонд Булата Утемуратова продолжит расширять деятельность в новых направлениях, традиционно обеспечивая системный подход и устойчивое развитие каждого проекта.