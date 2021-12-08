14:24 08.12.2021
Новый нацпарк создали в Казахстане
Фото: pixabay
Об этом сообщил в Twitter министр экологии РК Сериккали Брекешев.
В рамках реализации поручения главы государства Постановлением Правительства РК от 7 декабря 2021 года №867 в Казахстане создан национальный парк «Ұлытау».Сериккали Брекешев
Парк «Ұлытау» будет расположен в Карагандинском регионе, его площадь составит 58,9 тыс. га.
Целью парка «Ұлытау» является сохранение, охрана биологического и ландшафтного разнообразия в государственных природных комплексах, имеющих особую экологическую, научную ценность.Сериккали Брекешев
Парк «Ұлытау» – 14-й по счету национальный парк.