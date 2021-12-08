Новый нацпарк создали в Казахстане

Об этом сообщил в Twitter министр экологии РК Сериккали Брекешев.

В рамках реализации поручения главы государства Постановлением Правительства РК от 7 декабря 2021 года №867 в Казахстане создан национальный парк «Ұлытау». Сериккали Брекешев

Парк «Ұлытау» будет расположен в Карагандинском регионе, его площадь составит 58,9 тыс. га.

Целью парка «Ұлытау» является сохранение, охрана биологического и ландшафтного разнообразия в государственных природных комплексах, имеющих особую экологическую, научную ценность. Сериккали Брекешев