Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:24 08.12.2021

Новый нацпарк создали в Казахстане

Фото: pixabay
В Казахстане создан новый национальный парк, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил в Twitter министр экологии РК Сериккали Брекешев.

В рамках реализации поручения главы государства Постановлением Правительства РК от 7 декабря 2021 года №867 в Казахстане создан национальный парк «Ұлытау».Сериккали Брекешев

Парк «Ұлытау» будет расположен в Карагандинском регионе, его площадь составит 58,9 тыс. га.

Целью парка «Ұлытау» является сохранение, охрана биологического и ландшафтного разнообразия в государственных природных комплексах, имеющих особую экологическую, научную ценность.Сериккали Брекешев

Парк «Ұлытау» – 14-й по счету национальный парк.

Динара Халдарова
МЭГПР РК Казахстан
Жители добились переименования села близ Атырау
08.11.2018
Названы самые «ядовитые» представители знаков зодиака
08.11.2018
В пяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
08.11.2018
Тугжанов призвал встречать Новый год в кругу родных и соблюдать карантин
08.11.2018
В Нур-Султане отменили занятия в школах для учеников 0-9 классов
08.11.2018
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости