14:38 08.12.2021
В Акмолинской области проживает аксакал с именем Казахстан
Фото: Zakon.kz
К выбору имени для новорожденных казахи всегда относились очень серьезно. Мотивы наречения имени были разнообразными. Традиционные казахские имена указывают на различные добродетели, становятся оберегом для владельцев, источником их силы, передает Zakon.kz.
Иногда имена давали по эпохальным событиям, месту проживания.
По данным Управления внутренней политики, в Акмолинской области проживает шесть человек по имени Казахстан. Один из таких людей, носящих имя нашего государства, проживает в селе Каражар Целиноградского района, что неподалеку от столицы.
72-летний аксакал Казахстан Балтинов всю жизнь проработал в родном ауле, начинал механизатором, затем бригадиром.
Фото: Пресс-служба акимата Акмолинской области
Казахстаном меня назвал дед. Вероятно, что имя он дал в честь нашего села, которое раньше называлось Социалистік Қазақстан, – вспоминает Казахстан ага.
Вместе с супругой воспитал 8 детей. Сегодня он любимый ата для 27 внуков и 8 правнуков.
На вопрос, нравится ли собственное имя, аксакал без промедления ответил: «Я старался соответствовать своему имени. Иногда возникало чувство, что представляю свою страну. С обретением независимости оно только крепло. Так же и воспитал своих детей».
Сегодня фамилия младшего поколения ветерана – Казахстан, которому она нравится.
«Внуки мне с гордостью говорят, что их фамилия красивая, нравится окружающим, и они с детства стараются быть везде первыми», – добавил обладатель звучного имени.