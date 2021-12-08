В Акмолинской области проживает аксакал с именем Казахстан

Иногда имена давали по эпохальным событиям, месту проживания.

По данным Управления внутренней политики, в Акмолинской области проживает шесть человек по имени Казахстан. Один из таких людей, носящих имя нашего государства, проживает в селе Каражар Целиноградского района, что неподалеку от столицы.

72-летний аксакал Казахстан Балтинов всю жизнь проработал в родном ауле, начинал механизатором, затем бригадиром.

Фото: Пресс-служба акимата Акмолинской области

Казахстаном меня назвал дед. Вероятно, что имя он дал в честь нашего села, которое раньше называлось Социалистік Қазақстан, – вспоминает Казахстан ага.

Вместе с супругой воспитал 8 детей. Сегодня он любимый ата для 27 внуков и 8 правнуков.

На вопрос, нравится ли собственное имя, аксакал без промедления ответил: «Я старался соответствовать своему имени. Иногда возникало чувство, что представляю свою страну. С обретением независимости оно только крепло. Так же и воспитал своих детей».

Сегодня фамилия младшего поколения ветерана – Казахстан, которому она нравится.

«Внуки мне с гордостью говорят, что их фамилия красивая, нравится окружающим, и они с детства стараются быть везде первыми», – добавил обладатель звучного имени.