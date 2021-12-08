Судья Динара Куйкабаева: Легкодоступность займов не отменяет ответственности

- Динара Бекеновна, правда ли, что Медеуский райсуд буквально завален исками МФО?

- Скажем так: Медеуский райсуд чаще всего рассматривает споры, где истцами и ответчиками выступают банки и МФО. Они расположены на этой территории и в своих договорах логично пишут оговорку о подсудности их исков именно Медеускому райсуду. Такую оговорку предусмотрели и некоторые организации с другим местонахождением. Словом, наш суд стали специализировать на рассмотрении таких споров в связи с договорной подсудностью, избранной по воле сторон.

В Медеуский райсуд и в 2020-м, и за 10 месяцев 2021 года поступило одинаковое количество таких исков – более двух тысяч.

- Онлайн-займы стали популярны из-за их легкого доступа? Что таит в себе эта доступность?

- Правильный вопрос. Эта доступность, конечно, чревата. И люди должны об этом знать.

МФО настолько упростили свою работу, что это породило настоящий бум обращений за микрокредитами. Людям нет необходимости реально идти в МФО. Получать и погашать займы сейчас можно онлайн. Аппаратов для этого очень много, и они стоят в людных местах – метро, торговых домах, рынках и т.д.

Такие организации не требуют предоставления документов о подтверждении платежеспособности клиента. За получением займов могут обратиться люди, не имеющие пенсионных накоплений и, соответственно, заработка, – пенсионеры, студенты, домохозяйки. Не всегда они имеют возможность возвращать долги.

Но есть нюанс! Оказывается, граждане, однажды обратившиеся в такую организацию, по сути, попадают в долговую яму. Заемщик не подозревает о том, что, подписывая основной договор займа, в «догрузку» к нему автоматически заключает договор с неким ТОО «Capvia», которое предоставляет обслуживание и скоринг (мониторинг займа на разные суммы).

Обойти этот пункт никак нельзя: МФО не заключит договор займа. Т.е. заемщик изначально поставлен в кабальные условия. При погашении займа выходит окно: «Продлить договор займа», нажав на которое вносимые деньги сразу идут на погашение услуг «Capvia», а не основного долга. Так человек, проплатив несколько раз, полагает, что заем погашен. По факту, оказывается, он должен МФО и сумму основного долга, и сумму вознаграждений!

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При рассмотрении таких дел выясняется, что заемщик оплатил сумму, в несколько раз превышающую долг по займу.

Естественно, это вызывает негодование людей. В отчаянии они бегут в суд, чтобы признать недействительными договоры займа и оказания услуг.

- Любой юрист скажет: «Вас никто не заставлял подписывать эти договоры! А раз подписали – платите!»...

- И будет прав. Деловой этикет гласит: взял долг – нужно его отдать. Но в данном случае закон ввел ряд ограничений в работу МФО. Они все – на пользу только заемщикам. Поэтому суды, соблюдая закон, рассматривая иски МФО, проверяют ряд моментов.

Прежде всего, смотрят, есть ли у МФО само право на выдачу онлайн-займов. Если есть, то МФО должна быть включена в реестр Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Это требование действует с 16 июля 2018 года. Поэтому договоры, заключенные после этой даты, недействительны. Проверяется и срок исковой давности.

По Гражданскому кодексу годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по договору займа не может превышать 100 процентов, даже если изменен срок возврата займа. В договорах, которые заключены с 16 июля 2018-го до 2020-го, при расчете ГЭСВ берется только вознаграждение без платежей в пользу третьих лиц. Эти платежи учитываются только с 2020 года (с действием внесенных Национальным Банком изменений). В т.ч. от ТОО «Capvia» и др., оказывающих подобные услуги.

Суд удовлетворит иск заемщика о недействительности договора займа, если все выплаты по договору превысят 100% от суммы займа.

Еще один нюанс. Если в названии организации содержится указание «микрофинансовая» и работает она по Закону «О микрофинансовых организациях» от 2012 года, требования о расчете ГЭСВ к ней не применимы. Нацбанк в 2019 году установил предельное значение вознаграждения по договору о микрокредите физическому лицу – 30 процентов от его суммы.

И если выплаты заемщика превысят этот порог, суд также признает договор недействительным.

- Судья Восточно-Казахстанского облсуда Анжелика Володкина назвала троих – Жагыпарову, Усманову и Каипова, которые направили множество исков против заемщиков, которые когда-то задолжали МФО, но должны вдруг оказались этим троим. А вам эти фамилии знакомы?

- Да. Кроме микрофинансовых организаций или коллекторов, в суды с исками о взыскании задолженности по займам обратились Гүлжан Жагыпарова, Асель Усманова и Ринат Каипов.

Одни и те же лица направляют кучу однотипных претензий в суды против множества заемщиков… Не возникают вопросы?

- Все иски этих людей были возвращены?

- Да. Суд вернул их иски из-за ряда причин.

Прежде всего, коллекторы не соблюдают прямое требование закона по досудебному порядку урегулирования спора (досудебку).

Бывает, что суду предоставляются уведомления, направленные ответчикам, которые не содержат указания на возможность обратиться к коллектору с письменным заявлением об изменении условий договора займа. Взамен предоставляют суду скриншоты их отправки. Однако это подтверждает лишь факт отправки уведомления, но никак не вручение его ответчику.

Коллекторы зачастую не учитывают то обстоятельство, что закон сейчас позволяет взыскать такие требования по исполнительной надписи. Ведь в этом случае нет вопросов для исследования суда, и взыскание задолженности идет по так называемым бесспорным требованиям письменной сделки.

Хотя и наступил срок исполнения, коллектор должен провести досудебную работу, выяснить мнение должника по долгу и его урегулированию. Если должник признает свое неисполнение обязательства, в т.ч. и в ответе на претензию взыскателя в порядке досудебки, то коллектор должен идти к нотариусу.

В случае отмены исполнительной надписи и изменения обстоятельств – признания должником долга и т.д., повторное обращение к нотариусу также возможно.

Поэтому все эти возвраты исков МФО и коллекторов, как вы сами заметили, суды делают исключительно в целях защиты прав людей – задолжавших заемщиков.

- Динара Бекеновна, что бы вы посоветовали людям?

- Понимаю, люди идут в банки и МФО по крайней необходимости. Обстоятельства, конечно, бывают разные.

Спрос на онлайн-займы очень высок. Если учесть, что сегодня только один менеджер оформляет до 500 займов в день, как уверяют в суде юристы МФО, то прогноз очевиден: рост количества исков о задолженности по займам вполне ожидаем.

За 10 месяцев 2021-го их было уже более двух тысяч – примерно столько же поступило за весь 2020 год.

Не все граждане обращаются в суды. Только какая-то часть. Но проблема ущемления прав населения кабальными условиями займа налицо. Пора ужесточить ответственность к деятельности МФО.

Разрешить установку аппаратов для погашения и получения займов в менее доступных местах, как в свое время было с игровыми автоматами.

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Нельзя не сказать и о такой набившей оскомину проблеме. Увеличилось количество дел о признании недействительными договоров займа, которых истцы фактически не заключали, и в отношении них имели факты мошенничества. Эти истцы параллельно обращаются и в правоохранительные органы, но в связи с тем, что уголовные дела по ним практически не возбуждаются, они вынуждены обращаться в суд. Такие факты очень сложно доказать. Мошенники регистрируют на истцов телефонные номера с оформленным ЭЦП, на их карту поступают заемные деньги. Под различными предлогами просят перевести деньги на их счета.

У суда гражданской юрисдикции нет рычагов воздействия на банки и организации, оказывающие услуги связи. Поэтому и добиться ответа от них очень сложно. Проще и удобнее, чтобы подобными делами занимались правоохранительные органы, поскольку у них больше компетенций. И потом в рамках этих дел заявлялись гражданские иски.

В любом случае, советую людям не обманываться легкой доступностью быстрых денег.

До подписания договора несколько раз, не торопясь, не поленитесь и перепроверьте его, возможно, посоветуйтесь со специалистом. Надо всегда помнить: долг – это обязательство, которое нужно выполнить.