Президент Токаев посетит Кыргызстан в 2022 году

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Особое внимание было уделено конкретным шагам по развитию торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия.

Фото: akorda.kz

Приветствуя Акылбека Жапарова, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита с точки зрения обсуждения наиболее актуальных направлений казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

Мы братские государства. Государства, которые входят в ОДКБ, ЕАЭС. На двусторонней основе мы всегда очень тесно взаимодействуем и сотрудничаем. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил положительную динамику взаимной торговли, которая по итогам девяти месяцев текущего года выросла на 9% и составила 680 млн долларов. Также он указал на важность наращивания темпов этой работы путем задействования всего имеющегося потенциала сотрудничества.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Акылбек Жапаров выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и передал наилучшие пожелания от президента Кыргызстана. Он также поздравил президента и народ Казахстана с предстоящей 30-летней годовщиной Независимости.

За эти годы Казахстан зарекомендовал себя в качестве динамично развивающегося, политически и экономически стабильного и сильного государства, имеющего твердую позицию и авторитет на международной арене. Мы в Кыргызстане всегда рады достижениям вашей страны, всегда чувствуем поддержку братского Казахстана. Акылбек Жапаров

Фото: akorda.kz

Акылбек Жапаров проинформировал Касым-Жомарта Токаева об успешно проведенных переговорах между правительствами двух стран, выразив уверенность, что их итоги послужат основой для качественного, содержательного наполнения планирующегося визита главы нашего государства в Кыргызстан в предстоящем году.

В завершение беседы президент Казахстана подтвердил готовность оказывать содействие и всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызстаном и передал слова приветствия лидеру страны Садыру Жапарову.