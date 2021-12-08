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17:00 08.12.2021

Трансляция второго розыгрыша «Новогоднего Драйва»

Фото: Olimpbet
Акция «Новогодний Драйв» от Olimpbet набирает обороты! Уже сегодня в 20:00 компания подведет итоги второй недели розыгрыша и определит победителя, который заберет премиальный автомобиль.

Счастливчика выберут среди клиентов Olimpbet, которые делали ставки в период с 29 ноября по 5 декабря.

На второй неделе акции Olimpbet подготовил для победителей 11 крутых призов:

фрибеты разного номинала: от 10 000 до 25 000 тенге;

три гаджета Apple последнего поколения: iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods Pro;

новейшую PlayStation 5;

суперприз – Mercedes C-Class.

Даже те, кто не станет одним из 11 победителей, могут получить приятный бонус. Среди всех клиентов, которые приняли участие в «Новогоднем Драйве» на второй неделе, Olimpbet разыграет фрибеты на общую сумму 2 000 000 000 тенге.

Трансляцию розыгрыша можно смотреть на нашем сайте, специальных разделах на сайте и в мобильном приложении Olimpbet, а также в YouTube-канале букмекера.

В третьем розыгрыше, который состоится через неделю, будут участвовать клиенты компании, которые делали ставки с 6 по 12 декабря на любые события с коэффициентом от 1.50. Специальные билеты, которые позволяют участвовать в розыгрыше, будут автоматически начисляться за каждые поставленные 2000 тенге. Количество билетов не ограничено.

Делайте ставки, участвуйте в акции «Новогодний Драйв» и выигрывайте крутые призы от Olimpbet!

Анастасия Московчук
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