Стали известны самые популярные имена детей в Нур-Султане

В этом году самым популярным именем в Нур-Султане оказалось Айлин. Его получили 437 новорожденных девочек.

На втором месте – Медина, это имя дали 414 детям.

Топ-15 популярных имен девочек

Айлин Медина Айша Амина Томирис Аяла Айзере Раяна Сафия Асылым Айару Мариям Айым Аиша Зере

Среди мальчиков в 2021 году чаще всего малышей называли именем Алихан – 360 детей.

Топ-15 популярных имен мальчиков

Алихан Амир Алан Али Алдияр Арлан Омар Альтаир Айсұлтан Санжар Ибраhим Ислам Рамазан Ерасыл Арсен

По данным отделов РАГС районных акиматов, с 1 января по 30 ноября 2021 года в столице свидетельства о рождении получили 32 146 детей.