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15:01 08.12.2021

Стали известны самые популярные имена детей в Нур-Султане

Фото: pexels
Топ-30 имен 2021 года для новорожденных назвали в столице, передает Zakon.kz.

В этом году самым популярным именем в Нур-Султане оказалось Айлин. Его получили 437 новорожденных девочек.

На втором месте – Медина, это имя дали 414 детям.

Топ-15 популярных имен девочек

  1. Айлин

  2. Медина

  3. Айша

  4. Амина

  5. Томирис

  6. Аяла

  7. Айзере

  8. Раяна

  9. Сафия

  10. Асылым

  11. Айару

  12. Мариям

  13. Айым

  14. Аиша

  15. Зере

Среди мальчиков в 2021 году чаще всего малышей называли именем Алихан – 360 детей.

Топ-15 популярных имен мальчиков

  1. Алихан

  2. Амир

  3. Алан

  4. Али

  5. Алдияр

  6. Арлан

  7. Омар

  8. Альтаир

  9. Айсұлтан

  10. Санжар

  11. Ибраhим

  12. Ислам

  13. Рамазан

  14. Ерасыл

  15. Арсен

По данным отделов РАГС районных акиматов, с 1 января по 30 ноября 2021 года в столице свидетельства о рождении получили 32 146 детей.

Анастасия Стативкина
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