15:01 08.12.2021
Стали известны самые популярные имена детей в Нур-Султане
Фото: pexels
В этом году самым популярным именем в Нур-Султане оказалось Айлин. Его получили 437 новорожденных девочек.
На втором месте – Медина, это имя дали 414 детям.
Топ-15 популярных имен девочек
Айлин
Медина
Айша
Амина
Томирис
Аяла
Айзере
Раяна
Сафия
Асылым
Айару
Мариям
Айым
Аиша
Зере
Среди мальчиков в 2021 году чаще всего малышей называли именем Алихан – 360 детей.
Топ-15 популярных имен мальчиков
Алихан
Амир
Алан
Али
Алдияр
Арлан
Омар
Альтаир
Айсұлтан
Санжар
Ибраhим
Ислам
Рамазан
Ерасыл
Арсен
По данным отделов РАГС районных акиматов, с 1 января по 30 ноября 2021 года в столице свидетельства о рождении получили 32 146 детей.