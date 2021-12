Туристы на МКС – японский бизнесмен отправился в космос на ракете «Союз»

Как сообщает РИА Новости, ракета доставит на Международную космическую станцию японского бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Едзо Хирано и командира корабля — российского космонавта Александра Мисуркина.

Экипаж вернется на Землю 20 декабря.

Японские туристы на борту МКС будут участвовать в научной программе, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в YouTube.