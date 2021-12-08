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15:21 08.12.2021

Туристы на МКС – японский бизнесмен отправился в космос на ракете «Союз»

Фото: Twitter/roscosmos
С космодрома «Байконур» стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20», передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, ракета доставит на Международную космическую станцию японского бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Едзо Хирано и командира корабля — российского космонавта Александра Мисуркина.

байконур, союз, бизнесмен, космос

Фото: Twitter/roscosmos

байконур, союз, бизнесмен, космос

Фото: Twitter/roscosmos

Корабль вышел на орбиту спустя девять минут после запуска, весь полет до станции должен занять около шести часов. Стыковка «Союза МС-20» с МКС запланирована на 16:41 мск (19:41 по времени Нур-Султана).

Экипаж вернется на Землю 20 декабря.

Японские туристы на борту МКС будут участвовать в научной программе, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка 100 things you want MZ to do in space!, снимать это на камеру и выкладывать в YouTube.

Также сообщается, что на станцию доставят новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для заданий, а также съедобные сувениры — адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.

Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле «Союз» прилетят на МКС.

Динара Халдарова
Россия Байконур Япония
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