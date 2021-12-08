Провести кредитную амнистию предлагает депутат

Депутат отметил, что свой запрос он адресует первому заместителю премьер-министра Алихану Смаилову.

Задолженность казахстанцев перед банками растет день ото дня. В настоящее время 27% населения имеют задолженность перед банками. Сегодня задолженность населения по ипотечным кредитам достигла 2,7 трлн тенге. В частности, по потребительским кредитам задолженность составила 5,19 трлн тенге, просроченная задолженность – 199 млрд тенге. Закон о банкротстве юридических лиц действует в стране давно, но закона о банкротстве физических лиц у нас нет. Азамат Абильдаев

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Он напомнил, что неоднократно депутаты призывали правительство разработать соответствующий законопроект по поводу банкротства физлиц. Одно время эту инициативу поддерживали в Минфине, но до сих пор нет поддержки со стороны правительства.

Народ тем временем влезает в долги. Согласно международной практике, нашему обществу тоже нужен такой закон. После обретения независимости граждане, которые начали свое дело, заложив свою единственную квартиру, заявив, что будут вносить свой вклад в процветание страны, 90% обанкротились из-за неуплаты кредитов. Ведь за 28 лет наша нацвалюта обесценилась в 95 раз. Говоря языком банков, тенге обесценился на 9500%. Какой предприниматель это выдержит? Банки продают заложенное имущество по выгодной для себя цене, а остальное перекладывают на плечи должника. Чтобы избежать выплаты провизий Нацбанку, банки второго уровня исключают эту задолженность из своей банковской системы, регистрируют их в своем журнале и продают своим коллекторским компаниям по более низкой цене. Азамат Абильдаев

По его словам, для государства от этого нет никакой выгоды, кроме обогащения частных банкиров. Банки и микрофинансовые организации предоставляют кредиты, якобы помогая населению, но при возврате денег не проявляют никакого понимания.

Чтобы сохранить свой авторитет, оставаться чистыми, они эту работу, то есть отбирать последнюю копейку у народа, отдают коллекторам. Они должны работать открыто, а не прикрываться за коллекторами. Сегодня банки лишены таких ценностей, как сострадание, милосердие. Они хуже грабителей. Говорят же, что даже вор не берет последнее. А банки посягают даже на соцпомощь и пенсию. В таком случае как человек будет жить? От отчаяния вынужден идти на крайние меры, совершить суицид. Это горькая правда. Только недавно мы поддержали проект закона РК «Об амнистии» в связи с 30-летием Независимости РК», разработанный во исполнение поручения президента. Азамат Абильдаев

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Парламентарий задается вопросом, почему бы государству, проводящему амнистию осужденных за преступления, не позаботиться о гражданах, испытывающих финансовые трудности из-за нетрудоспособности или каких-то чрезвычайных ситуаций и не объявить кредитную амнистию.