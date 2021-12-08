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15:28 08.12.2021

Соглашения на сумму более 2,2 млрд долларов подписаны в рамках KGIR 2021

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»
Под председательством заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди состоялся четвертый ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable» (KGIR 2021), посвященный 30-летию Независимости Казахстана.

В мероприятии, прошедшем в гибридном формате, приняли участие более 1000 делегатов – представители иностранного бизнеса, крупные инвесторы и мировые эксперты из 50 стран мира, в том числе топ-менеджмент таких крупных глобальных компаний, как Goldbeck Solar, INOKS Capital, Chevron, ENI, Valmont Industries, Yildirim Group и др.

министр выступление

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

В своем выступлении Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстан является лидером в привлечении иностранных инвестиций в регионе с накопленным капиталом за годы независимости более 370 млрд долларов.

Сегодня мы уверенно держим курс на чистую, инновационную и диверсифицированную модель экономики. Для этого нами предпринимаются конкретные шаги, где комплексная поддержка инвесторов определена одним из национальных приоритетов.Глава внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди

Вместе с тем в рамках мероприятия обсуждены актуальные вопросы развития инвестиционного климата и проведены ряд B2B встреч с иностранными партнерами для обсуждения вопросов реализации потенциальных проектов в Казахстане.

договор

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

В качестве спикеров также выступили президент «Технониколь» Сергей Колесников, президент YDA Group Хусейн Арслан, генеральный директор Goldbeck Solar Йоахим Гольдбек, основатель и член правления Polcotton Алоис Шонбергер, председатель правления Orhun Medical Гоненч Дырык.

Ряд иностранных инвесторов были награждены за вклад в развитие агропромышленного комплекса, фармацевтической отрасли, инфраструктурного развития и человеческого капитала. Среди них такие крупные предприятия, как Chevron, Citibank Kazakhstan, Anadolu Group, Philip Morris International, Hevel, INOKS Capital, Georgian Industrial Group, Goldbeck Solar, Air Liquide, Danone, Polpharma, Lactalis и др.

соглашение

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

соаглшения

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

По итогам круглого стола достигнуты инвестиционные договоренности и подписано 31 коммерческое соглашение на общую сумму более 2,2 млрд долларов США, а также шесть некоммерческих документов в таких отраслях, как агропромышленный и горно-металлургический комплекс, машиностроение, здравоохранение, фармацевтика, энергетика и др.

Анастасия Московчук
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