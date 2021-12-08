Соглашения на сумму более 2,2 млрд долларов подписаны в рамках KGIR 2021

В мероприятии, прошедшем в гибридном формате, приняли участие более 1000 делегатов – представители иностранного бизнеса, крупные инвесторы и мировые эксперты из 50 стран мира, в том числе топ-менеджмент таких крупных глобальных компаний, как Goldbeck Solar, INOKS Capital, Chevron, ENI, Valmont Industries, Yildirim Group и др.

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

Сегодня мы уверенно держим курс на чистую, инновационную и диверсифицированную модель экономики. Для этого нами предпринимаются конкретные шаги, где комплексная поддержка инвесторов определена одним из национальных приоритетов. Глава внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди

В своем выступлении Мухтар Тлеуберди отметил, что Казахстан является лидером в привлечении иностранных инвестиций в регионе с накопленным капиталом за годы независимости более 370 млрд долларов.

Вместе с тем в рамках мероприятия обсуждены актуальные вопросы развития инвестиционного климата и проведены ряд B2B встреч с иностранными партнерами для обсуждения вопросов реализации потенциальных проектов в Казахстане.

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

В качестве спикеров также выступили президент «Технониколь» Сергей Колесников, президент YDA Group Хусейн Арслан, генеральный директор Goldbeck Solar Йоахим Гольдбек, основатель и член правления Polcotton Алоис Шонбергер, председатель правления Orhun Medical Гоненч Дырык.

Ряд иностранных инвесторов были награждены за вклад в развитие агропромышленного комплекса, фармацевтической отрасли, инфраструктурного развития и человеческого капитала. Среди них такие крупные предприятия, как Chevron, Citibank Kazakhstan, Anadolu Group, Philip Morris International, Hevel, INOKS Capital, Georgian Industrial Group, Goldbeck Solar, Air Liquide, Danone, Polpharma, Lactalis и др.

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»