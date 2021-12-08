Соглашения на сумму более 2,2 млрд долларов подписаны в рамках KGIR 2021
В мероприятии, прошедшем в гибридном формате, приняли участие более 1000 делегатов – представители иностранного бизнеса, крупные инвесторы и мировые эксперты из 50 стран мира, в том числе топ-менеджмент таких крупных глобальных компаний, как Goldbeck Solar, INOKS Capital, Chevron, ENI, Valmont Industries, Yildirim Group и др.
Фото: АО «НК «Kazakh Invest»
Сегодня мы уверенно держим курс на чистую, инновационную и диверсифицированную модель экономики. Для этого нами предпринимаются конкретные шаги, где комплексная поддержка инвесторов определена одним из национальных приоритетов.Глава внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди
Вместе с тем в рамках мероприятия обсуждены актуальные вопросы развития инвестиционного климата и проведены ряд B2B встреч с иностранными партнерами для обсуждения вопросов реализации потенциальных проектов в Казахстане.
Фото: АО «НК «Kazakh Invest»
В качестве спикеров также выступили президент «Технониколь» Сергей Колесников, президент YDA Group Хусейн Арслан, генеральный директор Goldbeck Solar Йоахим Гольдбек, основатель и член правления Polcotton Алоис Шонбергер, председатель правления Orhun Medical Гоненч Дырык.
Фото: АО «НК «Kazakh Invest»
Фото: АО «НК «Kazakh Invest»
По итогам круглого стола достигнуты инвестиционные договоренности и подписано 31 коммерческое соглашение на общую сумму более 2,2 млрд долларов США, а также шесть некоммерческих документов в таких отраслях, как агропромышленный и горно-металлургический комплекс, машиностроение, здравоохранение, фармацевтика, энергетика и др.